Nóng: Điện lực miền Bắc thông tin về việc cắt điện diện rộng ở Hạ Long, Hải Phòng

Trao đổi nhanh với PV Dân Việt, ông Nguyễn Trọng Hải, trưởng ban truyền thông Tổng Công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết: Việc cắt điện cục bộ chỉ diễn ra ở các tuyến đường dây, trạm biến áp có nguy cơ mất an toàn trong mưa bão. Nơi đâu an toàn, vẫn triển khai cấp điện. Toàn quân số của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trực 100% quân số, sẵn sàng cấp điện cho người dân khi tuyến đường dây an toàn ngay trong tối nay.



Bão Yagi đổ bộ vào Hải Phòng- Quảng Ninh

Ông Hải phủ nhận thông tin ngành điện cắt điện toàn thành phố ở các địa phương như TP. Hải Phòng, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) và các địa phương khác.

"Chúng tôi khẳng định không phải cắt điện toàn bộ thành phố mà chỉ thực hiện cắt điện ở một số tuyến, đoạn, đường dây, trạm biến áp không đảm bảo an toàn. Về cơ bản những nơi an toàn, vẫn cấp điện cho người dân, doanh nghiệp", ông Hải nói.

Đại diện EVNNPC cho biết: "Đảm bảo an toàn điện không chỉ cho ngành điện mà còn là tính mạng, tài sản của người dân và tài sản của Nhà nước. Việc cắt tạm thời nhằm tránh hậu quả của mưa bão, cây đổ gây ra. Đến khi nào các chỉ số an toàn chúng tôi sẽ đóng điện ngay".

Theo ông Hải, đơn cử tại Quảng Ninh, ngành điện đang có 600 người ứng trực ở các nơi, sẵn sàng xử lý các sự cố điện. Khi nào các chỉ số an toàn, sẽ đóng lại ngay cho người dân.

Bên cạnh đó, các công ty điện lực quận, huyện ứng trực hoàn toàn 100% quân số để phục vụ mưa bão.

Đại diện EVNNPC khẳng định, ngành điện chưa có thống kê chính xác tác động của mưa bão đến đường diện ở các địa phương, nhưng đã ghi nhận có một số cột điện hạ thế bị đổ gẫy ở Quảng Ninh. Ngoài ra ông Hải cho biết trong mưa bão không thể tránh được sự cố đối với đường dây hay trạm biến áp bởi chỉ một tấm tôn bay vào đường dây hay trạm biến áp cũng gây sự cố về lưới điện.

"Ngành điện luôn ứng trực để đảm bảo an toàn cho ngành điện. Đối với nơi cột điện bị gãy đổ, ngành điện cũng chủ động ứng trực để có giải pháp thay thế để cấp điện nhanh nhất cho người dân", ông Hải thông tin.

Bão Yagi gây đổ nhiều cổng chào và công trình tại Quảng Ninh

Ngay sáng nay 7/9, nhiều nơi tại Quảng Ninh, Hải Phòng đã mất điện, tại TP. Hạ Long các phường như Hà Lầm, Cọc 3, Cọc 5 mất điện từ sáng. Tại Bãi Cháy, Cái Dăm điện đã bị cắt ở nhiều nơi từ 7 giờ sáng nay, đến 9 giờ và 10 giờ nhiều nơi bị cắt hoàn toàn.

Theo ông Trần Hữu Nam, cư dân tại Cái Dăm, Quảng Ninh cho biết: Sáng sớm tại Hòn Gai nhiều phường đã bị cắt điện, đến hơn 10 giờ tại Cái Dăm cũng mất điện. Thời điểm này khoảng hơn 11 giờ, bạn bè của ông Nam nhiều nơi cho biết đã bị cắt điện, có thể là toàn thành phố.

Tại Hải Phòng, một số phường quận như An Dương, Đồ Sơn theo thông tin của người dân cho biết điện lực đã cắt điện. Gió tại đây rất to và cây đổ nhiều, mái tôn bay.

Theo chị Phạm Thuý Hạnh, người dân tại Đồ Sơn cho biết: Do sợ mưa bão mạnh nên gia đình chủ động mua đèn dầu, nạp sẵn đèn pin, chủ động mua bếp gas tích sẵn và nấu cơm, kho đồ ăn từ hôm qua.

Để bảo quản thực phẩm, chị Hạnh cho biết đã mua 4 thùng xốp, làm đá viên nhiều để bảo quản đồ ăn phòng trừ phương án bị cắt điện 1-2 ngày hoặc lâu hơn. Đây cũng là kinh nghiệm của người dân vùng bão lũ.

Trao đổi nhanh với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết: Ngành điện đang nỗ lực để chủ động các kịch bản và phương án duy trì điện, cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân.

"Chúng tôi đã có kế hoạch về kịch bản điều hành điện, trong đó có những chỗ đã chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân phòng tránh trường hợp điện giật, sấm sét. Có những nơi có sự cố thì bắt buộc phải cắt điện", ông Thiện nói.

Về từng địa điểm cắt điện, ông Thiện cho biết, hiện chưa thống kê cụ thể, nhưng các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, sẽ cắt điện để đảm bảo an toàn. "Tôi sẽ yêu cầu kiểm tra lại các thông tin địa điểm cắt điện, mong khi bão vào, người dân bị cắt điện thông cảm cho ngành điện".