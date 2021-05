Nóng: Dùng bàn chông, Cảnh sát đặc nhiệm bắt sống đối tượng vận chuyển ma tuý cực kỳ nguy hiểm

Clip lực lượng chức năng vây bắt 2 đối tượng

Sáng 24/5, thông tin từ phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Công an tỉnh Nghệ An vây bắt thành công đối tượng vận chuyển ma túy.

Theo đó, vào khoảng 21h30 phút tối 21/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 2 đối tượng ở huyện Hương Khê sử dụng xe ô tô vận chuyển ma tuý từ Nghệ An vào Hà Tĩnh.

Khi hai đối tượng lưu thông đến trên QL48 đoạn qua xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thì bị lực lượng Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an Nghệ An tổ chức bắt giữ.

Trong quá trình di chuyển trên đường, các đối tượng dừng xe thay đổi biển số để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn của chúng không qua mắt được các lực lượng trinh sát.

Để vây bắt, lực lượng chức năng đã "dàn trận" khóa gọng kìm và dùng bàn chông khiến xe của bọn chúng bị thủng lốp. Trên xe, các đối tượng lên đạn súng hoa cải, mở cửa để chống trả nhưng đã bị các trinh sát khống chế.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đình Cương (SN 1991, trú tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Long V. (SN 2003, trú tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 200 viên ma túy dạng hồng phiến và 2 khẩu súng (bắn đạn hoa cải), trong đó 1 khẩu súng đã lên đạn.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.