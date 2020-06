NÓNG: Hai nhóm hỗn chiến kinh hoàng, 1 người tử vong tại chỗ

Xác nhận sự việc trên với PV Gia đình & Xã hội, đại diện UBND xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng (Thái Bình) cho biết, đêm qua (6/6) trên địa bàn xã xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 nạn nhân tử vong tại chỗ và vụ án hiện đang được cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết.



Cụ thể, vào khoảng 23h đêm 6/6, tại khu vực QL10, đoạn gần cây xăng Sông Vân, thuộc địa phận thôn Lê Lợi 1, xã Đông Xuân xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên (khoảng 20 người), trong đó các nhóm thanh niên đều mang theo hung khí.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ hỗn chiến đêm 6/6. Nguồn: Đại Đoàn Kết

Thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết: Theo mô tả của người dân sống gần hiện trường, vào thời điểm trên, khi hầu hết mọi nhà đã tắt đèn, đi ngủ thì nghe thấy tiếng la hét. Khi người dân mở cửa, chạy ra xem thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, hàng chục thanh niên cầm dao, kiếm, tuýp sắt... lao vào nhau để đâm, chém.



Tất cả đều rất manh động nên không một ai dám vào can ngăn. Đỉnh điểm, trong lúc hỗn chiến, một thanh niên bị đâm trúng ngực, gục xuống giữa vũng máu.

Khi nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường, mọi người mới tiếp cận người vừa bị đâm thì phát hiện anh này đã chết.

Công an địa phương sau đó đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các công việc theo quy định.

Nạn nhân tử vong được nhà chức trách địa phương xác định là Vũ Xuân H, 28 tuổi, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Thông tin trên Báo Công an TP.HCM: Theo lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng, sau khi xảy ra sự việc, nhóm thanh niên nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đơn vị đã có báo cáo lên Công an tỉnh Thái Bình để phối hợp điều tra và truy bắt các nghi phạm.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình mai táng.