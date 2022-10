Lễ khai mạc cuộc tập trận Rubezh-2022 ở Tajikistan. Ảnh RT

Các cuộc diễn tập quân sự của lực lượng phản ứng nhanh do Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu đã bắt đầu tại Tajikistan hôm thứ Hai 17/10. Các quan chức cho biết, các cuộc tập trận Rubezh-2022 nhằm tăng cường sự sẵn sàng trong trường hợp lực lượng dân quân xâm nhập xuyên biên giới.



Chỉ huy lực lượng phản ứng nhanh cho khu vực Trung Á của CSTO sẽ được huấn luyện để triển khai và hành động nhanh chóng ở một khu vực miền núi của nước chủ nhà. Nhiệm vụ, như mô tả của Đại tá Nga Anatoly Sidorov, bao gồm việc đánh bại một cuộc tấn công mô phỏng của dân quân và bảo vệ biên giới quốc gia bị xâm phạm.

Trung úy Emomali Soborzoda, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu của Tajikistan, lưu ý rằng Dushanbe đã lo ngại về "xu hướng tiêu cực" về mặt an ninh cho tất cả các thành viên của CSTO. Ông nói thêm, đất nước của ông nhận thấy những rủi ro đặc biệt từ Afghanistan, quốc gia giáp biên giới ở phía nam.

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 1.000 binh sĩ và khoảng 300 phương tiện quân sự, bao gồm máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái, theo tuyên bố của tổ chức. Các binh sĩ tham gia đã bắt đầu đến Tajikistan vào tuần trước và dự kiến tập luyện cho đến thứ Sáu.

Tổ chức phòng thủ tập thể này gần đây đã trải qua một số va chạm trong hoạt động. Vào tháng 9, các quốc gia thành viên Tajikistan và Kyrgyzstan đã đụng độ biên giới, trong đó ít nhất một binh sĩ được báo cáo đã thiệt mạng. Hai quốc gia láng giềng này có một lịch sử lâu dài về các vụ bùng phát lẻ tẻ dọc theo các đoạn biên giới của họ, dài hàng trăm km, và họ vẫn chưa chính thức phê chuẩn.

Một đợt bạo lực gia tăng riêng biệt vào tháng trước liên quan đến một thành viên CSTO khác là Armenia, có hành động thù địch với đối thủ trong khu vực Azerbaijan. Hàng chục người được cho là đã thiệt mạng trong nhiều ngày do pháo kích và các cuộc đột kích xuyên biên giới của cả hai bên. Ban lãnh đạo Armenia yêu cầu CSTO gửi quân theo các điều khoản phòng vệ lẫn nhau. Tổ chức này kêu gọi ngoại giao và triển khai các giám sát tới Armenia để đáp trả.

CSTO bao gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan. Một trong những sứ mệnh lớn nhất mà khối này đã tiến hành là triển khai quân đội tới Kazakhstan trong bối cảnh nước này xảy ra bạo loạn vào tháng Giêng.