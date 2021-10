NÓNG: Nghi phạm gây thảm án sát hại 3 người trong gia đình ở Bắc Giang đã sa lưới

Thông tin từ Báo Bắc Giang: Khoảng 17h ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt Trần Văn Hiếu (SN 1974) là nghi phạm giết bố, mẹ và em gái ruột khi đối tượng đang trên đường lẩn trốn.

Đối tượng Trần Văn Hiếu đã bị bắt. (Nguồn: Tiền Phong)

Theo thông tin nhanh từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 17h ngày 24/10, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Lạng Giang truy bắt được đối tượng truy nã đặc biệt Trần Văn Hiếu.



Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các tỉnh, TP phía Bắc để truy bắt đối tượng. Các đơn vị đang dẫn giải Trần Văn Hiếu về trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra.

Như Dân Việt đã thông tin: Theo cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 22/10, Trần Văn Hiếu đã sát hại ông Trần Đình Luật (SN 1949), bà Bùi Thị Thoa (SN 1949) và chị Trần Thị Thảo (SN 1976), cùng trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (là bố mẹ và em gái ruột của Hiếu).

Sau khi gây án, Hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án bằng phương tiện là xe máy nhãn hiệu Honda Dream, BKS: 98H5-2868.