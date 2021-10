Thảm án giết 3 người trong gia đình ở Bắc Giang: Khởi tố, truy nã nghi phạm

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Hiếu (SN 1974, HKTT: Thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tạm trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội "Giết người".

Quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Hiếu. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết sau khi gây án, Hiếu không có mặt tại địa phương, hiện không rõ bị can đang ở đâu. Cơ quan chức năng ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Hiếu.

Cũng theo cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 22/10, Trần Văn Hiếu đã sát hại ông Trần Đình Luật (SN 1949), bà Bùi Thị Thoa (SN 1949) và chị Trần Thị Thảo (SN 1976), cùng trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (là bố mẹ và em gái ruột của Hiếu).

Sau khi gây án, Hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án bằng phương tiện là xe máy nhãn hiệu Honda Dream, BKS: 98H5-2868. Hiện các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an các tỉnh lân cận tổ chức truy bắt đối tượng.

Người dân khi phát hiện bị can có quyền bắt và giải người này đến trụ sở cơ quan công an, VKSND hoặc UBND gần nhất. Nếu ai có thông tin về nơi lẩn trốn của Hiếu, đề nghị thông báo tới Công an tỉnh Bắc Giang qua số điện thoại: 0913.258.127.

Cảnh sát cho biết, người nào biết thông tin của Hiếu mà có hành vi che giấu hoặc không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.