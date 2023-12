Nông nghiệp Đắk Lắk khẳng định vai trò trụ cột cho tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 4,88%

Trong năm 2023, ngành NNPTNT Đắk Lắk tập trung đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của ngành. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp của tỉnh gặt hái nhiều thành công, khẳng định vai trò "trụ đỡ" của nền kinh tế, góp phần quan trọng ổn định xã hội, thúc đẩy tăng trưởng.

Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NNPTNT Đắk Lắk phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thư Anh.



Cụ thể, tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2023 đạt 22.398 tỷ đồng (bằng 100,55% kế hoạch), tăng 4,88% so với năm 2022. Đây là mức tăng cao nhất so với các lĩnh vực kinh tế của tỉnh và tăng trên 1,4 lần so với bình quân chung cả nước.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo giá hiện hành tăng 13%, đặc biệt năm 2023 giá cả một số mặt hàng chủ lực của tỉnh như: Cà phê, sầu riêng, lúa… tăng cao đã làm tăng thu nhập người sản xuất nông nghiệp trên 15.000 tỷ đồng so với năm 2022.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 ngành NNPTNT Đắk Lắk. Ảnh: Thư Anh

Trồng rừng tập trung trên địa bàn tỉnh đạt trên 4.590 ha, đạt 252% kế hoạch năm, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây; trồng cây phân tán đạt 383.734 cây, đạt 191,8 % kế hoạch. Cây lâu năm trên 358.000 ha, đạt 105,86% kế hoạch, trong đó cây công nghiệp là 306.000 ha và cây ăn quả 52.057 ha, tăng 119 ha so với năm 2022.

Ngành nông nghiệp triển khai hiệu quả công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói quả tươi. Theo đó, đã phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NNPTNT cấp 74 mã số vùng trồng cho sầu riêng, xoài, vải, chuối, ớt với tổng diện tích trên 3.100 ha.

Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được đổi mới, phát triển cả về số lượng, chất lượng và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đẩy mạnh triển khai. Năm 2023, toàn tỉnh thành lập mới 90 HTX, nâng tổng số HTX nông nghiệp toàn tỉnh lên gần 550 đơn vị. Qua đó không chỉ tập trung nông dân, diện tích, tạo lượng hàng hóa lớn mà còn hướng đến liên kết kết kéo dài chuỗi giá trị.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao kết quả ngành nông nghiệp đạt được trong năm 2023. Ảnh: Thư Anh

Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai rộng khắp, thực chất; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm thực hiện và đạt kết quả quan trọng. Đến cuối 2023 toàn tỉnh có 78 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 4 xã so với năm 2022. Năm 2023 đã công nhận được 20 sản phẩm OCOP, lũy kế đến cuối năm 2023 toàn tỉnh có 149 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 4 sao.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đã được Sở NNPTNT triển khai thực hiện hiệu quả, được đánh giá cao, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Sở NNPTNT luôn đứng trong top ba trong 5 năm gần đây (2018-2022); chuyển đổi số đứng thứ nhất khối các sở ngành 3 năm liên tiếp (2020-2022).

Ông Lê Văn Vương, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thư Anh

Công tác đối ngoại được quan tâm triển khai hiệu quả trong năm 2023. Đã xây dựng, ký kết các chương trình phối hợp, hợp tác với 4 sở, ngành trong tỉnh, 3 Sở NNPTNT tỉnh bạn, Phân viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản tại TP.Hồ Chí Minh (VJCC-HCMC); tham gia đoàn công tác của tỉnh làm việc tại Ấn Độ, tổ chức đoàn công tác tìm hiểu, nghiên cứu, học tập về chuỗi sản xuất ngành hàng sầu riêng của Thái Lan…

Tiếp tục giữ vững vai trò "trụ đỡ" nền kinh tế

Kết quả nổi bật trong sản xuất nông nghiệp năm 2023 là cơ sở để ngành nông nghiệp Đắk Lắk đặt mục tiêu năm 2024 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trên 4,9%; thủy lợi bảo đảm tưới chủ động cho trên 84,45% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 38,03%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM khoảng 56,29%.

Sầu riêng đang là mặt hàng mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân Đắk Lắk.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà ngành nông nghiệp đạt được trong năm 2023.

Theo ông Văn, năm 2024 đặt ra cho ngành nông nghiệp nhiều vấn đề quan trọng cần hoàn thành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu toàn ngành nông nghiệp tiếp tục khắc phục khó khăn, quyết liệt hành động và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước.

Để xây dựng một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, đa giá trị, tiếp tục giữ vững vai trò "trụ đỡ" và động lực phát triển cho nền kinh tế của tỉnh, ngành NNPTNT Đắk Lắk cần kiên trì xây dựng vùng sản xuất tập trung với những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh theo hướng đồng nhất về chất lượng và quy mô lớn để tạo ra sản lượng lớn phục vụ cho chế biến, xuất khẩu.

Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng chuối xuất khẩu ở huyện M'Đrắk, Đắk Lắk. Ảnh: Thư Anh

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, khoa học kỹ thuật tiến bộ trong canh tác, chăm sóc gắn với sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận của thế giới; tiếp tục phát triển HTX, nâng cao chất lượng, vai trò, khả năng quản trị của HTX để phát huy hiệu quả.

Cùng với đó, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn đến tỉnh liên kết hợp tác tạo ra những vùng sản xuất tập trung chất lượng cao đi đôi với đầu tư cơ sở nhà máy chế biến; tập trung quảng bá xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, đặc biệt là những mặt hàng thế mạnh như: Cà phê, tiêu, sầu riêng.