NÓNG: Người mẹ khai lý do bỏ con dưới hố ga khiến bé sơ sinh phải chịu cái nắng 40 độ C

Ngày 10/6, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an thị xã Sơn Tây đã điều tra, làm rõ được sự việc cháu bé bị bỏ ở hố ga giữa trời nắng 40 độ C.

Cụ thể, vào khoảng 15h40' ngày 8/6, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố ga phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị giòi bọ bám dính.

Ngay sau đó, UBND, Công an xã Thanh Mỹ cùng Trạm y tế xã Thanh Mỹ đã cho sơ cứu cháu bé rồi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Cháu bé sau đó được tiếp tục chuyển tới Bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu. Cháu bé sơ sinh bị mẹ bỏ lại được phát hiện nguy hiểm đến tính mạng. Cháu bé bị nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp Viện kiểm sát nhân dân thị xã và các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Đến chiều ngày 9/6, Công an thị xã Sơn Tây đã xác định người bỏ rơi cháu bé là P.T.T (SN 1989, trú tại Hà Nam, T chính là mẹ cháu bé). Tại cơ quan Công an, T khai nhận ngày 6/6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. T (quê Hà Nam) là mẹ cháu bé. T khai vì khó khăn nên không thể nuôi được con và không muốn ai biết nên đã vứt bỏ con. Đến khoảng 23h đêm ngày 6/6 thì thấy mình vỡ nước ối và trở dạ. T đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ tự sinh cháu bé. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, T xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm TP.Hà Nội. Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang lập hồ sơ xử lý hành vi của P.T. T theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời cơ quan này phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho cháu bé. Đến nay sức khỏe của cháu đã tiến triển tốt và đang được các bác sĩ bệnh viện đa khoa Xanh Pôn chăm sóc chu đáo. Phạm Hiệp Chia sẻ