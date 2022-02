NÓNG: Phá đường dây môi giới bán dâm cho gái nước ngoài

Ngày 25/2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá đường dây môi giới mại dâm người nước ngoài.

Qua điều tra, nhà chức trách xác định kẻ cầm đầu, tổ chức đường dây mại dâm người nước ngoài tinh vi nêu trên là Đặng Văn Nhân (SN 1989, Thái Bình).

"Tú ông" cầm đầu đường dây là Đặng Văn Nhân, quê ở Thái Bình. Ảnh: CACC

Lực lượng công an trước đó đã phối hợp, bất ngờ kiểm tra hai địa điểm tại TP.Hà Nội là khu đô thị Xanh Villa (Tiến Xuân, Thạch Thất) và tòa nhà Pan Horizon (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội). Đây được xác định là nơi các đối tượng mua, bán dâm.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 đôi nam, nữ đang mua, bán dâm. Tiến hành xác minh, điều tra, nhà chức trách tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Đặng Văn Nhân ở Thái Bình.

Bước đầu xác định, các đối tượng trong đường dây môi giới bán dâm cho gái nước ngoài đã thông qua mạng Internet để quảng cáo hình ảnh, số điện thoại và điểm hẹn của gái mại dâm là các phụ nữ nước ngoài để tìm khách.

Sau khi "bắt được mối", các đối tượng tổ chức cho khách và gái bán dâm "hành lạc" tại những địa chỉ có sự bảo vệ nghiêm ngặt.

Đặng Văn Nhân hiện đang bị tạm giữ, Công an TP.Hà Nội đang tiến hành các biện pháp tố tụng để xử lý đối tượng theo quy định.