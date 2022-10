NÓNG - Quảng Nam: 8 chiếc tàu du lịch bốc cháy dữ dội trong đêm

Sáng ngày 10/10, trao đổi nhanh với Dân Việt, ông Nguyễn Sinh - Bí thư phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vửa xảy ra vụ cháy lớn khiến 8 chiếc tàu du lịch, trong đó có 3 chiếc tàu gỗ, 5 chiếc tàu cao tốc của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn bị bốc cháy dữ dội trong đêm, hiện toàn bộ 8 chiếc tàu đã bị thiêu rụi chìm dưới nước.

Ngọn lửa bốc cháy làm cho 8 chiếc tàu du lịch bị thiêu rụi. Ảnh: T.H-H.A

Video tàu cao tốc bốc cháy

"Sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu, nhưng do ngọn lửa bốc cháy quá dữ dội nên thiêu rụi các tàu, hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ…", ông Sinh cho biết.

Lực lượng chức năng khẩn cấp ứng cứu nhưng do ngọn lửa bén quá nhanh. Ảnh: H.A

Lực lượng chức năng ứng cứu các tàu bị cháy

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thông tin thêm, sự việc xảy ra vào 3 giờ 20 phút sáng nay, tại bến du lịch Cửa Đại, phường Cửa Đại, Hội An, xảy ra cháy tàu du lịch và ca nô cao tốc đang neo đậu tại bến.



Nhận được thông tin, Đồn biên phòng Cửa Đại đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ và 2 ca nô tham gia ứng cứu. Đồn biên phòng Cửa Đại đã điện báo công an Phòng cháy chữa cháy, phối hợp với các lực lượng di chuyển các phương tiện neo đậu gần khu vực chảy. Lúc này, đám cháy rất to do trời gió mạnh nên công tác chữa cháy rất khó khăn .

Đám cháy đã lan ra 3 tàu du lịch (tàu gỗ) và 5 ca nô du lịch; chưa phát hiện thiệt hại về người.

Đến sáng nay một số chiếc tàu cao tốc vẫn còn bốc cháy và được lực lượng chức năng tiếp cận dập lửa. Ảnh: H.A

Hiện nay các tàu cháy đang trôi dạt qua sông phía xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên), Đồn Biên phòng Cửa Đại đã báo động cho các phương tiện neo đậu bên Duy Hải để duy chuyển, nguy cơ tàu cháy tấp vào sẽ cháy lan qua các tàu khác.