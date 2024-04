Nông thôn mới Đà Nẵng: Xã Hòa Tiến của Hòa Vang hạ tầng khang trang, cảnh quan xanh-sạch-đẹp

Làng quê kiểu mẫu

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho biết: "Sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2013, Đảng ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí và tiếp tục đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020.

Không ngủ quên trên thành tích đã đạt được, địa phương tiếp tục đầu tư, nâng cấp các tiêu chí để tiến tới xây dựng Hòa Tiến thành xã nông thôn mới kiểu mẫu và từ xã thành phường".

Xây dựng làng quê kiểu mẫu, tạo bước đệm để Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) tiến lên đô thị. Ảnh: T.H.

Để địa phương thật sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, chính quyền cùng với nhân dân tập trung xây dựng cơ sở hạ hầng, giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi hơn, tạo tiền đề để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.



Cùng với đó, hệ thống y tế, giáo dục từng bước được cải thiện, nâng chất. Công tác an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân được quan tâm đảm bảo; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh và duy trì có hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến. Ảnh: T.H.

Trong năm 2023, xã Hòa Tiến đã đầu tư xây dựng 11 tuyến kênh với chiều dài 3.232m và 2.276m đường giao thông nội đồng, 2.659m giao thông kiệt hẻm, 1.200m tuyến điện chiếu sáng, 9 tuyến mương thoát nước, 6 dự án trọng điểm đô thị do huyện đầu tư.



Ngoài ra, xã thực hiện cải tạo, nâng cấp khu vui chơi trẻ em; đầu tư tường rào nhà văn hoá thôn Lệ Sơn Bắc; triển khai sửa chữa vỉa hè tuyến đường ĐT605 nhằm tăng cường khả năng sử dụng và đảm bảo mỹ quan đô thị; tăng cường công tác ra quân dọn vệ sinh môi trường tại 12 thôn.

Trạm y tế xã Hòa Tiến nơi khám bệnh ban đầu cho người dân. Ảnh: T.H.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là nền tảng quan trọng giúp Hòa Tiến chuyển mình. Ảnh: T.H.

Đến nay, xã Hòa Tiến đạt 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, đạt 4/6 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Qua rà soát đối với tiêu chí xã lên phường, Hòa Tiến đã đạt 11/13 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt là cơ sở hạ tầng thương mại và mật độ đường cống thoát nước chính.



Thương mại – dịch vụ là kinh tế mũi nhọn

Theo bà Tâm, một trong những nội dung cốt lõi mà Hòa Tiến đặc biệt quan tâm, có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên thực hiện trong hành trình xây dựng nông thôn mới chính là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ nhằm tăng năng suất, chất lượng và gia tăng giá trị nông sản.

Giao thông thuận lợi đã giúp kinh tế xã Hòa Tiến phát triển toàn diện, nhất là lĩnh vực thương mại – dịch vụ. Ảnh: T.H.

Điển hình là các mô hình sản xuất lúa giống, lúa gạo hữu cơ, chăn nuôi heo an toàn sinh học, chuyển đổi nuôi ốc bươu đen thương phẩm trên đất hoang hóa và sản xuất nấm, rau sạch các loại....

Năm 2023, xã Hòa Tiến canh tác 30ha lúa theo hướng hữu cơ tại thôn An Trạch và phát triển 12ha lúa (ST25 và ĐT100) theo hướng hữu cơ tại thôn Cẩm Nê được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP và cấp mã vùng trồng. Sắp tới, xã sẽ hoàn thiện hồ sơ thủ tục để công nhận sản phẩm Gạo Hòa Tiến đạt chuẩn OCOP và triển khai cánh đồng sinh thái ứng dụng công nghệ thông tin.

Những năm qua, xã Hòa Tiến cũng rất chú trọng đến phát triển lĩnh vực thương mại – dịch vụ, công nghiệp và xem đây là ngành kinh tế mũi nhọn. Hoạt động thương mại – dịch vụ trên địa bàn xã phát triển tốt, mạng lưới buôn bán lẻ trên các trục đường chính và trong các khu dân cư được hình thành đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nhu yếu phẩm cần thiết của người dân.

Chợ Lệ Trạch và Chợ Yến Nê 1 tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiểu thương kinh doanh buôn bán. Hiện nay, xã tiếp tục xây dựng hoàn thiện phương án hình thành tuyến phố chuyên doanh ĐT605 và khu phố đêm ĐT605.

Chợ Lệ Trạch – Hòa Tiến là nơi tập trung hàng trăm hộ tiểu thương tham gia buôn bán. Ảnh: T.H.

Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn với các ngành có lợi thế như: sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, hàng gỗ, cơ khí, kinh doanh dịch vụ. Khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư mở rộng các hoạt động xã hội hóa về dịch vụ giáo dục, đào tạo, văn hóa thể thao, viễn thông....



Nhờ đó, đời sống người dân nhìn chung được cải thiện rõ nét, thu nhập bình quân đầu người tăng lên, hộ nghèo giảm đáng kể, nhiều lao động nông thôn được tạo việc làm ổn định.

"Dù đời sống của nhân dân và kinh tế chung còn gặp nhiều khó khăn, nhưng xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, xã Hòa Tiến nỗ lực vượt khó, huy động các nguồn lực đầu tư để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến cuối năm 2024 hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (theo chuẩn mới) và đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025", bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho hay.