Đà Nẵng: Xây dựng làng kiểu mẫu, xã Hòa Châu tạo dấu ấn

Xây dựng hạ tầng theo tiêu chuẩn đô thị

Với sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Hòa Châu đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013. Ngay sau đó, địa phương đã bắt tay vào xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí tiến tới hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ông Lê Đức Hùng – Chủ tịch UBND xã Hoà Châu cho biết, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Hoà Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự vào cuộc tích cực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đã giúp xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng “thay áo mới”. Ảnh: T.H.

Cùng với những cách làm sáng tạo, quyết liệt, lấy dân làm gốc, Hòa Châu đã thực sự vươn mình, trở thành một xã nông thôn mới với cơ sở hạ tầng được cải thiện vượt bậc, đầu tư khang trang nhưng vẫn lưu giữ nét đẹp "làng trong phố, phố trong làng".



Các tuyến đường giao thông, đường làng ngõ xóm, đường nội đồng được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương và người dân phát triển sản xuất, vận chuyển hàng hóa nông sản dễ dàng.

Đặc biệt, nhờ huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới mà nhiều công trình với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" đã được triển khai đầu tư và đưa vào sử dụng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, tiệm cận với đô thị.

Xã Hòa Châu chọn thôn Phong Nam để xây dựng làng kiểu mẫu có bản sắc riêng. Ảnh: T.H.

Trong phát triển văn hoá – xã hội, các trường học trên địa bàn xã đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em địa phương. Trạm y tế mới xã Hoà Châu được bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; phong trào văn hoá, thể thao từng bước phát triển, thu hút đông đảo quần chúng tham gia.



Xây dựng hạ tầng theo tiêu chuẩn đô thị, ngày xã Hòa Châu trở thành phường không còn xa. Ảnh: T.H.

Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời; hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân đoàn kết, nông thôn yên bình.



Để có được những kết quả trên, cấp uỷ, chính quyền xã Hòa Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân cùng góp sức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Hàng năm, xã kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động, huy động sức dân, phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức hội, đoàn thể.

Trạm y tế xã Hòa Châu nơi khám bệnh ban đầu cho người dân. Ảnh: T.H.

Ông Ngô Văn Xí – Trưởng thôn Phong Nam cho biết: "Bên cạnh việc vận động, tuyên truyền người dân chung sức xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương cùng với bà con thôn xóm tích cực giữ gìn và phát huy các giá trị kiến trúc, cảnh quan truyền thống, đặc trưng tại các di tích Đình Thần Nông, Nhà thờ 17 chi phái tộc làng Phong Lệ, Miếu Thái Giám, Miếu Bà Giàng, các nhà cổ....

Đồng thời, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để giới thiệu và quảng bá về các di tích, nhà cổ, nghề truyền thống trên địa bàn thôn Phong Nam. Từ đó hướng đến xây dựng thôn Phong Nam trở thành làng kiểu mẫu có bản sắc riêng".

Kinh tế tăng trưởng khá

Ngoài hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, thì đổi thay rõ nét nhất ở Hòa Châu những năm qua là phương thức sản xuất. Người dân đã không còn trồng cây lúa và hoa màu đơn thuần, mà đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mới phù hợp, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích và đa dạng ngành nghề để nâng cao thu nhập.

Giao thông thuận lợi giúp kinh tế xã Hòa Châu phát triển toàn diện. Ảnh: T.H.

Ông Hùng cho biết: "Cốt lõi của xây dựng nông thôn mới là tăng thu nhập, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân. Vì thế, thời gian qua xã đã nỗ lực thúc đẩy tốc độ kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, gia tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp".



Năm 2023, tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 1.819,14 tỷ đồng, tăng 15,93% so với năm 2022, đạt 101,43% so với Nghị quyết HĐND xã giao. Trong đó, giá trị ngành thương mại – dịch vụ ước đạt 1.191,72 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ước đạt 557,02 tỷ đồng, nông nghiệp ước đạt 70,40 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế trong phát triển sản xuất nông nghiệp, Hòa Châu đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tổ hợp tác hoa Dương Sơn đã xuất bán hơn 36.000 chậu hoa các loại, đạt doanh thu hơn 7,1 tỷ đồng (tăng 82,76% so với năm 2022). Năm 2024, xã sẽ hoàn thành phương án phát triển vùng hoa Dương Sơn thành điểm du lịch sinh thái, phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm.

Thương mại – dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn của xã Hòa Châu. Ảnh: T.H.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 956 hộ sản xuất, kinh doanh, tăng 71 hộ so với cuối năm 2022. Tình hình hoạt động thương mại – dịch vụ trên địa bàn cơ bản ổn định, các hộ dân tập trung tại các tuyến đường Phạm Hùng, ĐT605, Nguyễn Hồng Ánh, quốc lộ 1A, khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, các siêu thị, các chợ đều hoạt động ổn định, tiếp tục quan tâm đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng thu nhập.



Cùng với việc tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh các ngành nghề như: cơ khí, sản xuất đồ gỗ, may mặc, xã Hòa Châu còn hướng dẫn, hỗ trợ duy trì sản xuất các ngành nghề truyền thống như: bánh khô mè Quang Châu, bánh tráng Thi Chung (thôn Đông Hòa), bánh ít và bánh tráng (thôn Phong Nam).

Ngoài ra, xã cũng chú trọng thực hiện công tác giảm nghèo bền vững cho người dân với các giải pháp thiết thực, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Bên cạnh phát triển kinh tế – xã hội, Hòa Châu còn quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, duy trì thường xuyên phong trào "Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp", mô hình "Thôn không rác", "Thôn, Xã thân thiện môi trường", phân loại rác thải tại nguồn, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường.... Qua đó, chất lượng môi trường từng bước được nâng cao, cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp".

"Đến nay, xã Hòa Châu đã đạt 17/18 tiêu chí xã thành phường, đạt 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Địa phương sẽ tiếp tục đề ra các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và nâng cấp các tiêu chí đã đạt, phấn đấu đến cuối năm 2024 về đích xã nông thôn mới nâng cao và trở thành phường văn minh đô thị vào năm 2025…", ông Lê Đức Hùng – Chủ tịch UBND xã Hoà Châu cho hay.