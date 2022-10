Cáo trạng thể hiện, năm 2012, chị Nguyễn Thị L kết hôn với anh Đỗ Hữu C (SN 1984, Thạch Thất), có 3 con chung là cháu Đ.T.N.L (SN 2013), cháu Đ.N.D (SN 2016) và cháu Đ.N.A (SN 2018).

Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên chị L và anh C ly hôn, anh C nuôi cháu D và cháu L, chị L nuôi cháu Đ.N.A.

Sau khi ly hôn, chị L làm việc tại một xưởng mộc ở xã Hữu Bằng (Thạch Thất). Quá trình làm việc tại đây, chị L có quen biết và nảy sinh tình cảm với Huyên – người đang làm việc tại một xưởng mộc khác ở xã Hữu Bằng.

Thời gian sau đó, chị L và Huyên đưa cháu A đến thuê phòng trọ ở thôn Mục Uyên 1 (xã Tân Xã, Thạch Thất) để chung sống như vợ chồng.

Đến cuối tháng 10/2021, chị L cùng Huyên đưa cháu A chuyển đến thuê phòng trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm (Thạch Thất). Hàng ngày, Huyên và chị L đi làm thuê ở xưởng gỗ, gửi cháu A tại nhà bà K.T.H (SN 1977, Phú Đa 1, Cần Kiệm) để thuê trông giúp.

Quá trình chung sống cùng mẹ con chị L, Huyên thấy cháu A có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và giết cháu A để không phải nuôi dưỡng, không để cháu A làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và L.

Từ những suy nghĩ này, Huyên đã 5 lần có hành vi hành hạ, đánh đập con gái của người tình.