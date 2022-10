Chị L nói có yêu con và yêu cả người tình

Sáng 13/10, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, Thạch Hòa, Thạch Thất, TP.Hà Nội) ra xét xử.

Huyên bị truy tố về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích", quy định tại các điểm b, i, n, q, khoản 1, Điều 123 và điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt đối với Huyên cao nhất là tử hình.

Nguyễn Trung Huyên là người đã đóng đinh vào đầu cháu Đ.N.A (con đẻ chị Nguyễn Thị L – người tình của Huyên).

Tại tòa hôm nay, được sự trợ giúp của cảnh sát, Huyên lần lượt trả lời được từng câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX). Huyên thừa nhận cáo trạng truy tố mình là đúng, mục đích hành hạ là muốn giết cháu Đ.N.A. Huyên cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại bởi hành vi của mình.

Mẹ bé gái bị Nguyễn Trung Huyên đóng đinh vào đầu nói không biết việc Huyên hành hạ con mình. Ảnh: Bách Thuận

Trả lời HĐXX, chị Nguyễn Thị L cho biết chung sống với Huyên khoảng 1 năm. Có lúc chị L thấy Huyên có nói "luyên thuyên cái gì, tự anh ấy nói". Chị L cũng khai Huyên cũng có quát mắng mình.

Trước câu hỏi của HĐXX, rằng cảm thấy thế nào khi người chung sống với mình lại hành hạ con mình như thế, L không trả lời và khóc. Khai về 5 lần con bị hành hạ, chị L nói không nghi ngờ ai.

"Có phải vì mang thai cho Huyên nên bỏ qua không?" – HĐXX hỏi. "Không, không bao giờ làm thế, không biết thôi" – chị L òa khóc.

Nói về lần Huyên mua thuốc diệt cỏ bỏ vào chai nước ngọt rồi đưa cho con mình uống, chị L nói lúc đó có thấy bãi nôn của cháu khác màu, có mùi giống như xăng dầu, tuy nhiên chị này khai cũng không biết sao cháu bị như vậy.

Với lần cháu Đ.N.A bị Huyên đánh gãy tay, chị L cũng nói không biết. Chỉ đến khi cháu không nhấc được tay lên thì mới đưa đi viện và biết cháu gãy tay. Trả lời HĐXX, L nói có yêu Huyên và L cũng có yêu con mình. Cả hai cũng đã có 1 người con chung.

Chánh án Tòa án nhân dân TP.Hà Nội lúc này công bố một lời khai của Huyên.

Trả lời HĐXX, chị Nguyễn Thị L nói có yêu con, có yêu người tình. Ảnh: Bách Thuận

Theo đó, Huyên khai "sau mỗi tôi lần đánh đập, hành hạ và muốn giết cháu A, L đều biết và nghi ngờ do tôi gây ra, tuy nhiên do chúng tôi yêu nhau quá, do tôi và L có chung 1 đứa con nên L không phản ứng gì".

HĐXX: "Có biết Huyên đánh con không?", "Không" – chị L đáp. "Tại sao Huyên khai như vậy?" – HĐXX hỏi. "Không biết… không bao giờ vì một đứa con mà đánh đổi đứa con của mình" – chị L khóc tại tòa.

Một lần nữa được hỏi về quan điểm của mình khi người tình 5 lần hành hạ, đánh đập con đẻ, chị L nói "ác quá đối với nó".

Trước đề nghị từ luật sư rằng có đề nghị áp dụng hình phạt gì với hung thủ không, chị L im lặng, không trả lời.

Cũng với câu hỏi liên quan đến lời khai của mình, rằng chị L có biết việc Huyên đánh đập, hành hạ cháu Đ.N.A, Huyên khai ở tòa là chị L không biết, điều này ngược với lời khai của Huyên trong quá trình điều tra.

Ông nội đề nghị xử lý người mẹ

Trả lời HĐXX, ông Đỗ Hữu Chức (ông nội cháu Đ.N.A) đã nhiều lần bức xúc khi nhắc đến chị L. Theo ông Chức, trước lần Huyên hành hạ cháu A lần thứ 5, ông đã nhiều lần mong muốn chị L quay lại hàn gắn với con trai mình.

Trong lần Huyên đổ thuốc diệt cỏ vào chai nước ngọt rồi đưa cho cháu A uống, ông Chức khai cơ quan công an đã liên hệ về vấn đề này, tuy nhiên với mong muốn cho các con tái hợp, ông đã không đề nghị gì thêm mà tập trung theo dõi quá trình chữa trị cho A tại bệnh viện.

"Một người mẹ sinh ra con, 5 lần người tình giết con sao không biết, một người mẹ như thế sao không biết được… Nuốt đinh tôi đưa về, cô L bảo nó nghịch, nó nuốt đinh. Thưa quý tòa, tôi hỏi là đúng hay sai… Cô này không thể nào là không có tội…" – ông nội cháu bé bức xúc.

Nhấn mạnh lại đề nghị của mình, ông Chức cho rằng phải điều tra người con dâu này đến cùng, bởi 1 người mẹ để người tình 5 lần giết con mà nói không biết gì là vô lý.

Ông nội cháu bé đề nghị làm rõ vấn đề mẹ cháu bé có biết hay không biết việc Huyên hành hạ cháu Đ.N.A. Ảnh: BT

Với bị cáo Huyên, ông Chức đề nghị HĐXX xử đúng người, đúng tội. Về dân sự, phía gia đình bị hại có cung cấp tổng hóa đơn hơn 469 triệu đồng (chi phí chữa trị, thăm khám cho cháu A, di chuyển…), đề nghị bị cáo bồi thường.

Khi được hỏi, Huyên đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại.

Ở một diễn biến khác, khi được yêu cầu đứng dậy để trả lời xét hỏi, bố đẻ Nguyễn Trung Huyên cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.

Bố đẻ Huyên trình bày, Huyên từ bé sinh ra đã chậm nói, ra ký hiệu mới hiểu. 3 tuổi đi khám, bác sĩ kết luận Huyên bị điếc, từ đó đã sống với chiếc máy trợ thính.

Huyên hay cáu gắt vô cớ, theo lời khai của bố đẻ, Huyên từng mắng mỏ ông, thậm chí bóp cổ người thân.

"Tôi xin lỗi đến gia đình bị hại, vì những hành động dã man, không bình thường của con tôi, với cương vị là người bố, tôi rất ân hận.

Xin gia đình một phần chia sẻ cho chúng tôi, không ai muốn con mình như vậy. Huyên sống quá trình đã là một người không bình thường, nói ngọng, điếc, cáu gắt vô cớ, theo suy nghĩ của tôi" – bố đẻ Huyên trình bày.