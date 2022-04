"Chảo lửa" Donbass nóng rẫy

Khói bốc lên bầu trời Novomoskovsk, phía nam Kharkiv từ một kho dầu bị đánh bom vào đầu ngày thứ Tư 6/4. Ảnh The Washington Post)

Theo The Guardian, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào Donetsk và Luhansk (vùng Donbass) từ các thành trì do phe ly khai ủng hộ Điện Kremlin chiếm đóng trong 8 năm qua. Ông Pavlo Kyrylenko, tỉnh trưởng Donetsk hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine cho biết hôm thứ Tư 6/4 rằng, Nga đã tiến hành những đợt pháo kích dữ dội vào Donetsk. Ít nhất 5 dân thường được báo cáo đã thiệt mạng ở vùng Donetsk, theo The Washington Post.

Trong khi đó, các quan chức địa phương Lugansk cho biết, một tòa nhà 10 tầng ở thành phố Severodonetsk đã bốc cháy trong bối cảnh khu vực này đang bị pháo kích hàng loạt.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người bị thương hoặc thiệt mạng trong các cuộc pháo kích riêng biệt ở Severodonetsk, ông Serhii Haidai, lãnh đạo quân sự tại Lugansk cho biết trong chiều 6/4. Sau đó, ông Haidai nói rằng, các tình nguyện viên làm việc trong khu vực kho chứa hàng nhân đạo gần đó đã bị thương khi trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Inter của Ukraine.

Ông Haidai đã chia sẻ một đoạn video đã được The Washington Post xác minh, cho thấy một đám đông nhỏ người đi bộ trên đường Tankistiv đang cúi mình chạy tìm chỗ ẩn nấp trong một cửa hàng tạp hóa. Vài giây sau, một cuộc pháo kích tấn công dữ dội làm rung chuyển thành phố Severodonetsk và gây thiệt hại cho một cơ sở kinh doanh trong phạm vi quay của máy ảnh.

Ở Papasnoye gần đó, người dân đã không thể sơ tán trong bối cảnh pháo kích dữ dội, tỉnh trưởng Haidai nói với Inter. Ngoài ra, ông cũng nói rằng, các cuộc tấn công ở Rubezhnoye hôm thứ Tư 6/4 đã giết chết một người, trong khi 7 người vẫn mất tích.

Chiến sự ngày 6/4. Ảnh: Al-Jazeera. Thực hiện: Hữu Anh,

Theo ông Haidai, các lực lượng Nga đã thực hiện 81 cuộc tấn công bằng súng cối, pháo và rocket vào khu vực Lugansk những ngày qua. Ông này cũng nói rằng, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát 60% thị trấn Rubizhne trong tỉnh.

Trong một buổi phát sóng trên truyền hình, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk khẩn khoản kêu gọi người dân "phải sơ tán ngay lập tức, nếu điều này có thể" và "Bây giờ vẫn còn có thể sơ tán".

"Tỉnh trưởng Kharkov, Lugansk và Donetsk đang kêu gọi người dân rời khỏi những khu vực này ngay lập tức và đang làm mọi cách để đảm bảo các cuộc sơ tán diễn ra có tổ chức", bà Vereshchuk nhấn mạnh.

Bà Vereshchuk cũng kêu gọi người dân hợp tác với chính quyền, nói rằng Kiev sẽ "không thể giúp" họ sau khi các cuộc tấn công xảy ra.

Ở phía nam của Donetsk, tại thành phố Mariupol, tình hình giao tranh được cho là cũng nghiệt ngã không kém.



Thị trưởng Vadym Boychenko cho biết trên Telegram rằng, ít nhất 5.000 cư dân đã thiệt mạng kể từ khi lực lượng Nga bao vây và bắn phá nặng nề Mariupol. Ông Boychenko nói rằng có khoảng 210 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng.

The Washington Post không thể xác nhận độc lập những con số trên.

Tổng thống Zelensky gọi tình hình ở Mariupol là địa ngục

Quân đội Nga ở Mariupol. Ảnh: Alexander Ermochenko-Reuters.

"Tôi cho rằng tình hình ở Mariupol là thảm kịch, là địa ngục. Tôi biết không phải hàng chục, mà là hàng nghìn người thuộc mọi lứa tuổi, giới tính, đã thiệt mạng ở đó, cùng hàng nghìn người bị thương", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 6/4.



Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cáo buộc Nga chặn tiếp cận nhân đạo cho thành phố Mariupol ở miền nam nước này để ép các lực lượng phòng thủ ở đây đầu hàng. Hiện Nga chưa bình luận về các phát biểu của ông Zelensky.

Mariupol là thành phố chiến lược trên bờ biển Azov, án ngữ hành lang trên bộ nối bán đảo Crimea với các khu vực phe ly khai thân Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine. Nếu kiểm soát được Mariupol, Nga sẽ nối thông được hành lang chiến lược trên bộ nói trên và phong tỏa hoàn toàn cửa ngõ tiếp cận biển Azov của Ukraine.

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) hôm thứ Tư 6/4 đã đình chỉ các nỗ lực sơ tán dân thường sau nhiều ngày cố gắng không thành công. ICRC nói rằng các điều kiện an ninh đã khiến việc vào thành phố là “bất khả thi”. Tuy nhiên, ICRC cũng cho biết, họ đã giúp 1.000 người dân Mariupol tự trốn thoát đến thị trấn Zaporizhzhia.

Trong một tuyên bố trên Telegram, thị trưởng Mariupol Vadym Boychenko cho biết khoảng 90% cơ sở hạ tầng của thành phố đã bị phá hủy.

Tổng thống Ukraine cũng đã yêu cầu EU phản ứng cứng rắn hơn với Nga trong bối cảnh chính quyền Biden hôm 6/4 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hai ngân hàng lớn nhất của Nga và các con gái của Tổng thống Putin. Các ngoại trưởng NATO đang tập trung tại Brussels để thảo luận về tình hình Ukraine.

Nga tuyên bố bắn hạ 2 trực thăng Mi-8 của Ukraine

Theo Thiếu tướng Igor Konashenkov của Nga, 2 chiếc trực thăng Mi-8 của Ukraine bị bắn hạ khi tìm cách tiếp cận thành phố Mariupol để sơ tán các chỉ huy của Tiểu đoàn Azov.

Thiếu tướng Igor Konashenkov - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh Tass.

"Kiev một lần nữa tìm cách sơ tán chỉ huy Tiểu đoàn Azov khỏi thành phố miền nam Mariupol sáng 5/4. Nỗ lực này đã bị chặn đứng. Hai trực thăng Mi-8 tìm đường vào thành phố từ hướng biển đã bị bắn hạ bằng tên lửa phòng không vác vai", thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Tuần trước, ông Konashenkov cũng cho biết 2 trực thăng đến giải cứu các chỉ huy Tiểu đoàn Azov khỏi Mariupol cũng đã bị bắn hạ. Một trong hai chiếc rơi cách bờ biển Azov khoảng 20 km.

Nga hôm 5/4 tuyên bố mở đường rút cho các đơn vị quân đội Ukraine khỏi Mariupol, cam kết đảm bảo an toàn cho họ với điều kiện họ hạ vũ khí đầu hàng. Tuy nhiên, thiếu tướng Konashenkov cho biết, Ukraine đã "phớt lờ" đề xuất này.

"Vì Kiev không quan tâm đến việc cứu sống binh sĩ của mình, Mariupol sẽ được giải phóng khỏi những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc", vị tướng Nga nói.

Nga muốn có chiến thắng vào 9/5

Nga được cho là muốn có một chiến thắng "có thể thông báo được" ở Ukraine vào ngày 9/5 tới. Ảnh IT

Các nhà phân tích NATO và phương Tây tin rằng Nga hiện đang quyết tâm củng cố các lợi ích của mình ở phía nam và đông nam Ukraine, khi Điện Kremlin đang cố “định hình lại cuộc chiến” để có thể xác định một chiến thắng vào ngày 9/5 - ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít trong chiến tranh thế giới thứ 2 có ý nghĩa biểu tượng ở Nga.

Một quan chức phương Tây cho biết, Điện Kremlin muốn có "thành công nào đó có thể thông báo" vào 9/5. Điều này có thể tạo ra "căng thẳng đáng kể" cho các chỉ huy của Nga trong nỗ lực giành lấy vị trí ở phía đông.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, Nga đã kiểm soát một hành lang đất liền trải dài từ Mariupol dọc theo biển Azov đến tỉnh Kherson phía nam và đến Crimea. Các mục tiêu tiếp theo của Nga dường như là các thị trấn chiến lược Sloviansk, nơi lực lượng ly khai từng giành quyền kiểm soát trong thời gian ngắn vào năm 2014, Kramatorsk và Sievierodonetsk. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, bất kỳ cuộc tấn công nào cũng có khả năng vấp phải sự kháng cự dữ dội của quân đội Ukraine.

Các lực lượng Ukraine đã thành công giữ quyền kiểm soát những khu vực chiến lược trên trong suốt 8 năm qua và họ được cho là có thể tiếp tục làm điều đó.

Quân đội Ukraine cho đến nay vẫn chưa thể tăng cường lực lượng của họ ở Donbass, một quan chức phương Tây cho biết bởi họ cần phải bảo vệ Kiev trước bất kỳ nỗ lực bất ngờ nào nhằm chiếm lại thủ đô Ukraine của quân đội Nga.