Tina Duong nộp 148 triệu khắc phục trước khi bị khởi tố

Một nguồn tin cho biết, trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Ninh Thị Vân Anh (tức Tina Duong) đã nộp 148 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Tina Dương. Ảnh: CACC

Số tiền này Ninh Thị Vân Anh (Tina Duong) đã nộp cho cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nhằm khắc phục hậu quả ngay sau khi cơ quan này khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trong vụ việc thuê ôtô rồi mang đi bán.

Tina Duong khai số tiền này có được là do buôn bán online, livestream trên mạng xã hội trong thời gian gần đây.

Theo Công an TP Phan Thiết, chiếc ôtô được Hội đồng định giá tài sản TP Phan Thiết kết luận có trị giá hơn 774 triệu đồng. Do đó, vụ án được chuyển giao cho cơ quan điều tra cấp tỉnh mở rộng điều tra, xử lý.

Theo đó, ngày 10/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh (SN 1995, quê ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội danh nói trên.

Theo cơ quan điều tra, Ninh Thị Vân Anh thuê ôtô BKS: 51H-242… của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Gia Đình Việt (trụ sở tại TP.HCM) để sử dụng, thời hạn thuê đến ngày 24/4, nhưng sau đó không trả lại xe.

Ngày 9/6, Tina Duong đã bán xe cho anh Bùi Đức Hiếu (28 tuổi, ngụ TP Hà Nội) với giá 450 triệu đồng và đã nhận trước 390 triệu đồng.

Nộp 148 triệu khắc phục, Tina Dương có được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Theo ông Cường, trong vụ án này, cơ quan tiến hành tố tụng cần làm rõ động cơ, mục đích và diễn biến hành vi của đối tượng gây án, xác định tài sản chiếm đoạt và xác định tư cách của người bị hại theo lý luận cấu thành tội phạm.

Trong trường hợp hành vi có thể thỏa mãn dấu hiệu của nhiều tội danh, về nguyên tắc sẽ áp dụng tội danh có hình phạt nghiêm khắc hơn để xử lý và hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của người mua xe rất rõ ràng.

Bởi vậy, rất có thể cơ quan điều tra sẽ thay đổi quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can để xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người bị hại là người mua xe và thẩm quyền thuộc về cơ quan điều tra công an cấp huyện.

Khi đó số tiền 148 triệu đồng mà bị can đã nộp khắc phục hậu quả trước khi bị bắt sẽ được xác định là tình tiết bị can bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Đây là tình tiết có thể xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự đối với bị can này.

Vị chuyên gia cho rằng, đây là vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều người, còn nhiều nội dung tố cáo tố giác chưa được làm rõ nên nếu cơ quan điều tra tiếp tục xác định bị can còn hành vi phạm tội khác, số tiền chiếm đoạt trên 500 triệu đồng, có thể sẽ chuyển thẩm quyền cho cơ quan điều tra công an tỉnh giải quyết theo quy định pháp luật.

Còn hiện nay, nếu xác định hành vi của đối tượng là gian dối để chiếm đoạt số tiền bán xe thông qua thủ đoạn giả mạo mình là chủ xe và số tiền bán xe dưới 500 triệu đồng thì thẩm quyền vẫn thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện.