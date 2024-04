Nộp hồ sơ xét tuyển cùng lúc vào trường Công an và Quân đội, có được không?

Trong buổi Giao lưu trực tuyến tuyển sinh vào Công an nhân dân 2024 mới diễn ra, một thí sinh đặt câu hỏi: "Em rất thích làm trong lực lượng vũ trang. Em đều muốn xét tuyển vào Công an và Quân đội, vậy em có thể cùng một lúc nộp hồ sơ vào cả trường Quân đội và Công an, đợi quyết định chọn trường xét tuyển sau được không?".

Về vấn đề này, Trung tá Lê Minh Thiện - Phó Đội trưởng Đội Đào tạo, Phòng Tổ chức Cán bộ Công an TP.HCM cho hay, theo quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc Phòng, thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào trường đại học thuộc Bộ Công an hoặc Bộ Quốc Phòng phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào các trường CAND là nguyện vọng 1 để xét tuyển, do đó, thí sinh thể không đăng ký sơ tuyển cùng lúc trường đại học thuộc Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng.

Một thí sinh khác đặt câu hỏi: "Nếu thi 4 môn như Toán - Văn - Sử - Địa, các môn trung bình đều trên 7,0, thì có được vào Học viện chính trị Công an nhân dân bằng tổ hợp C00 và C03 không, nếu sau khi biết điểm, thấy khối C03 điểm cao hơn và muốn đổi sang Trường Đại học An ninh nhân dân để học trong phía Nam thì có được không?".

Tiết mục văn nghệ và biểu diễn mô-tô phân khối lớn chào mừng khai giảng năm học 2023 - 2024 tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: HVCSND



Trung tá Huỳnh Nam Hải, Phó trưởng Phòng Quản lý học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân cho biết, năm 2024, Bộ Công an đã có quy định cho thí đăng ký các môn thi để tổ hợp thành các khối thi, miễn là trường Công an có xét tuyển khối mà thí sinh đăng ký. Về việc đổi trường, Trung tá Nam Hải cho biết, Bộ Công an bắt buộc đăng ký nguyện vọng 1 là 1 trường Công an, sau khi có kết quả thi, Bộ GDĐT sẽ cho thí sinh được thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào trường khác, theo thông báo, từ ngày 10/7/2024 đến ngày 20/7/2024 thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đại học trên hệ thống Bộ GDĐT và không giới hạn số lần thay đổi trường xét tuyển, nhưng phải trước ngày 20/07/2024.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Kông, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP.HCM, tiêu chuẩn xét tuyển vào các trường Công an, ngoài các điều kiện sức khỏe, tiêu chuẩn theo quy định, quan trọng nhất kết quả học lực, hạnh kiểm phải đạt từ hạng Khá trở lên và trung bình tổ hợp môn đăng ký dự tuyển theo từng môn, từng năm phải đạt từ 7,0 trở lên.

Thượng tá Nguyễn Hồng Kông lưu ý, đây cũng là điểm đặc biệt quan trọng do một số bạn không tập trung nhiều vào những năm học lớp 10, lớp 11 dẫn đến không đảm bảo trung bình môn theo quy định, dù lớp 12 đạt 9,0 đến 10,0 nhưng chỉ cần 1 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển tại lớp 10, lớp 11 dưới 7,0 đều không đảm bảo điều kiện đăng ký dự tuyển.

Năm 2024, Bộ Công an dự kiến tuyển 2.150 chỉ tiêu đào tạo hệ đại học chính quy phân bổ vào 8 trường đại học, học viện trực thuộc (tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2023).

Công tác tuyển sinh vào các trường khối ngành công an năm nay cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2023, phân chia theo khu vực. Các trường giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển:

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

Phương thức 3: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Lịch thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 diễn ra từ ngày 6-7/7/2024.