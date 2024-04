Các trường Công an tuyển nữ 2024: Chi tiết chỉ tiêu, ngành xét tuyển

Các trường Công an tuyển nữ 2024: 3 phương thức tuyển sinh

Theo hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2024 của Bộ Công an, hầu hết các trường Công an đều tuyển nữ năm 2024 với 3 phương thức xét tuyển là tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT và quy định của Bộ Công an (PT1); xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT (PT2); xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an (PT3).

Các trường Công an tuyển nữ năm 2024: Chi tiết chỉ tiêu từng ngành

Năm 2024, Học viện An ninh tuyển tổng số 510 chỉ tiêu, tăng mạnh so với năm trước đào tạo 4 nhóm ngành. Trong đó nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh 290 chỉ tiêu; ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao 120 chỉ tiêu (20 chỉ tiêu gửi đào tạo nước ngoài ngành Công nghệ thông tin), ngành Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y) 50 chỉ tiêu, ngành Công nghệ thông tin 50 chỉ tiêu.

Học viện An ninh là trường Công an tuyển nữ năm 2024. Ngành Nghiệp vụ an ninh tuyển 1 chỉ tiêu nữ cho cho mỗi vùng gồm vùng 1, vùng 2, vùng 3 đối với phương thức 1; 1 chỉ tiêu nữ ở mỗi vùng gồm vùng 1, vùng 2, vùng 3 với phương thức 2; đối với phương thức 3, Học viện tuyển 9 chỉ tiêu nữ ở vùng 1, 8 thí sinh nữ ở vùng 2, 4 thí sinh nữ ở vùng 3 và 2 thí sinh nữ ở vùng 8.

Với ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, trường dự kiến tuyển 1 thí sinh nữ ở phía Bắc và 1 thí sinh nữ ở phía Nam cho phương thức 1; 1 thí sinh nữ ở phía Bắc và 1 thí sinh nữ ở phía Nam cho phương thức 2; 4 thí sinh nữ ở phía Bắc và 4 thí sinh nữ ở phía Nam cho phương thức 3.

Với ngành Y khoa, tuyển sinh 1 chỉ tiêu nữ ở phương thức 1, 4 chỉ tiêu nữ ở phương thức 3.

Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển tổng số 530 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát.

Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển sinh phương thức 1 với 2 thí sinh nữ ở vùng 1, 2 thí sinh vùng 2 và 1 thí sinh vùng 3; phương thức 2: 2 thí sinh vùng 1, 2 thí sinh vùng 2 và 1 thí sinh vùng 3; phương thức 3: 17 thí sinh vùng 1, 16 thí sinh vùng 2, 8 thí sinh vùng 3 và 2 thí sinh vùng 8.

Nữ học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: Viết Niệm



Học viện Chính trị Công an nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Học viện tuyển sinh chỉ tiêu nữ cho nhóm ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước như sau:

Phương thức 1: 1 thí sinh nữ phía Bắc, 1 thí sinh nữ phía Nam; phương thức 2: 1 thí sinh nữ phía Bắc, 1 thí sinh nữ phía Nam; phương thức 3: 3 thí sinh nữ phía Bắc, 3 thí sinh nữ phía Nam.

Trường Đại học An ninh nhân dân tuyển 260 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh.

Ngành nghiệp vụ An ninh tuyển sinh nữ năm 2024. Phương thức 1: 1 thí sinh nữ vùng 4, 1 thí sinh nữ vùng 5, 1 thí sinh vùng 6, 1 thí sinh vùng 7; phương thức 2: 1 thí sinh nữ vùng 4, 1 thí sinh nữ vùng 5, 1 thí sinh vùng 6, 1 thí sinh vùng 7; phương thức 3: 3 thí sinh nữ vùng 4, 2 thí sinh vùng 5, 6 thí sinh vùng 6, 5 thí sinh nữ vùng 7 và 2 thí sinh vùng 8.

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển 420 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát và cũng là trường Công an tuyển nữ.

Chỉ tiêu tuyển nữ năm 2024 đối với phương thức 1, trường tuyển mỗi vùng 1 chỉ tiêu gồm các vùng 4, 5, 6, 7; tương tự ở phương thức 2, trường tuyển mỗi vùng 4, 5, 6, 7 một chỉ tiêu nữ; trường dành khá nhiều chỉ tiêu nữ cho phương thức 3, cụ thể: 6 chỉ tiêu cho vùng 4, 3 chỉ tiêu nữ cho vùng 5, 12 chỉ tiêu nữ cho vùng 6, 11 chỉ tiêu cho vùng 7 và 2 chỉ tiêu nữ cho vùng 8.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển 140 chỉ tiêu đào tạo ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trường tuyển sinh nữ năm 2024 cả ở phía Bắc và phía Nam. Tuy nhiên số chỉ tiêu khá ít. Với phương thức 1, trường tuyển 1 thí sinh nữ ở phía Bắc, 1 thí sinh nữ ở phía Nam; với phương thức 2, trường tuyển 1 thí sinh nữ ở phía Bắc, 1 thí sinh nữ ở phía Nam; với phương thức 3, trường tuyển 5 thí sinh nữ ở phía Bắc, 5 thí sinh nữ ở phía Nam.

Năm 2024, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân dự kiến tuyển 140 chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành Kỹ thuật – Hậu cần.

Với phương thức 1, trường tuyển 1 thí sinh nữ ở phía Bắc, 1 thí sinh nữ ở phía Nam; với phương thức 2, trường tuyển 1 thí sinh nữ ở phía Bắc, 1 thí sinh nữ ở phía Nam; với phương thức 3, trường tuyển 5 thí sinh nữ ở phía Bắc, 5 thí sinh nữ ở phía Nam.

Học viện Quốc tế tuyển 50 chỉ tiêu đào tạo ngành ngôn ngữ Anh (30 chỉ tiêu) và ngôn ngữ Trung Quốc (20 chỉ tiêu). Chỉ tiêu tuyển sinh nữ cụ thể cho ngành Ngôn nữ Anh phương thức 1 là 1, phương thức 2 là 1 chỉ tiêu và phương thức 3 là 13 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển sinh nữ cho ngành Ngôn ngữ Trung Quốc phương thức 1 là 1 chỉ tiêu, phương thức 2 là 1 chỉ tiêu và phương thức 3 là 8 chỉ tiêu.

Hầu hết các trường Công an đều tuyển nữ khối A, C và D năm 2024, thí sinh có thể tham khảo chi tiết tổ hợp xét tuyển như sau: