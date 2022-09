Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, liên quan vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” khi giao “đất vàng” ở TP Nha Trang, Công ty CP Thanh Yến đã nộp hơn 44,6 tỉ đồng để khắc phục một phần hậu quả do hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh cùng 11 đồng phạm gây ra. Số tiền này được nộp vào ngày 12/9, trước khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có kết luận điều tra vụ án 2 ngày.

Dự án Gold Coast của Công ty CP Thanh Yến xây dựng trên khu "đất vàng" được UBND tỉnh Khành Hòa giao đất và cho thuê đất trái luật.

Như Báo CAND đã thông tin, năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai dự án xây dựng cơ sở mới Trường Chính trị Khánh Hòa ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), nhưng không tổ chức đấu thầu mà chỉ định và ký hợp đồng BT với Công ty TNHH Hoàn Cầu Khánh Hòa, sau đó chuyển quyền và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng cho Công ty CP Thanh Yến ở tỉnh Long An.

UBND tỉnh Khánh Hòa hoàn vốn cho nhà đầu tư bằng hình thức giao hơn 7.388m2 “đất vàng” tại cơ sở cũ của Trường Chính trị Khánh Hòa ở số 01 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang để Công ty CP Thanh Yến xây dựng Khu phức hợp Nha Trang Center 2 (sau đổi tên thành Gold Coast). Tuy nhiên, UBND tỉnh Khánh Hòa không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; trong đó có 4.440m2 đất ở lâu dài và 2.948,9m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

Theo phê duyệt của UBND tỉnh Khánh Hòa, Cục thuế tỉnh thông báo giá trị quyền sử dụng khu “đất vàng” nêu trên hơn 121,5 tỉ đồng.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp bộ kết luận tại thời điểm tháng 2/2016, giá trị quyền sử dụng khu “đất vàng” nêu trên hơn 184,1 tỉ đồng.

Theo đó, 13 bị can trong vụ án đã gây thất thoát hơn 62,6 tỉ đồng. Ngoài ra, trong quá trình xử lý tài sản còn lại của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ, UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan có liên quan đã tự ý giảm giá trị tài sản xuống 55% để bán chỉ định cho Công ty CP Thanh Yến, gây thiệt hại 11,6 tỉ đồng.