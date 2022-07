Norah Jones và "Come Away With Me" sau 20 năm

Norah Jones hạnh phúc vì không ai nhận ra mình

Ngày 24/2/2003, Norah Jones sải bước trên đường phố New York. Trước đó một ngày, album đầu tiên của cô Come Away With Me đã nhận 6 giải thưởng Grammy danh giá bao gồm: Album của năm, bản ghi âm của năm và nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Buổi lễ trao giải được truyền hình trực tiếp và có tới 30 triệu người Mỹ theo dõi.

Norah Jones nhận giải Grammy năm 2003. (Ảnh: Getty)

Chia sẻ với truyền thông, Norah Jones cho biết, cô luôn ghi nhớ ngày 24/2 đó, bởi trên phố, không có bất kỳ ai nhận ra nữ nghệ sĩ tài năng này.

"Không một ai nhận ra tôi. Tôi luôn dễ hòa vào đám đông và chưa từng thực sự "nổi tiếng"", nữ ca sĩ nói.

Trước và sau khi nổi tiếng, cho tới tận bây giờ, Norah Jones vẫn giữ cho mình lối sống đơn giản. Sinh ra ở New York nhưng lớn khôn tại Texas, tài năng của cô không chỉ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu mà còn cả ở bên ngoài. Album solo đầu tiên bán được 27 triệu bản trên toàn thế giới đây là một trong những đĩa nhạc bán chạy nhất thế giới trong thế kỷ này. Tổng số lượng album cô bán ra đã lên tới con số 50 triệu lượt mua.

Sống khiêm nhường nhưng lại có một gia tài âm nhạc đồ sộ, những nghệ sĩ nổi tiếng từng hợp tác với cô như: Willie Nelson, Keith Richards và Wynton Marsalis cho tới Foo Fighters, Wayne Shorter và Tony Bennett.

Cha cô là huyền thoại âm nhạc Ấn Độ Ravi Shankar, người đã qua đời năm 2012. Cô lặng lẽ đến thăm ông nhiều lần tại nhà riêng ở Encinitas, California, Mỹ. Em gái cùng cha khác mẹ của Norah, nghệ sĩ sitar nổi tiếng Anoushka Shankar. Hai chị em gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1997 khi còn là thiếu niên, họ đã cùng nhau ghi lại những dấu ấn đáng nhớ trong album năm 2013 của Anoushka có tên Traces of You.

Norah Jones và người em gái cùng cha khác mẹ. (Ảnh: Getty).

Thành công ngoài mong đợi

Vào tháng 3/2002, Norah Jones biểu diễn với hai nghệ sĩ đệm đàn, trong một hộp đêm có sức chứa 600 người tại San Diego. Tới tháng 7 cùng năm, cô biểu diễn tại Humphreys Concerts by the Bay có sức chứa 1.450 người, cháy vé ngay khi mở bán. Sau đó là một buổi biểu diễn bán hết vé vào tháng 7/2003 tại Nhà hát ngoài trời SDSU sức chứa 5.000. Đến tháng 10/2004, Norah Jones hát tại nhà hát Coors Ampitheatre, công suất gần 20.000 của Chula Vista.

"Thành công tới quá nhanh, tốc độ thật sự khiếp người. Nhưng tôi cho là mình đã thích ứng tốt, thay đổi để theo kịp cơn lốc đó. Đôi khi, rất khó để nghe những phản ứng của khán giả khi hát ở các địa điểm lớn ngoài trời, nhưng tôi phải làm quen thôi", cô chia sẻ.

Cách đây 20 năm, Norah Jones không thể tưởng tượng được mình sẽ thành công như hiện tại. Từng học chuyên ngành piano jazz, Norah Jones bỏ học tại Đại học Bắc Texas vào năm thứ hai để chuyển đến New York. Mẹ cô không hài lòng và phản đối.

"Mẹ tôi không vui chút nào và không tán thưởng quyết định của tôi", Jones nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn của Union-Tribune năm 2003.

"Sau khi ở New York khoảng tám tháng, tôi đã rất chán nản. Khi đó, tôi 20 tuổi... cô đơn và tôi đã gọi điện cho mẹ, khóc vào một đêm. Tôi nói: "Con sẽ trở về nhà ở Texas. Con xin lỗi. Con có thể quay lại không? Và mặc dù mẹ tôi rất tức giận vì tôi đã bỏ học, cô ấy nói: "Hãy cố gắng thêm một năm. Đừng bỏ cuộc quá nhanh. Sau đó, hãy quay lại, nếu con vẫn muốn. Tôi nghĩ điều đó khá tuyệt".

Mẹ cùng con gái của Norah Jones. (Ảnh: IT).

20 năm ca khúc Come Away With Me ra mắt

Tuần trước, Jones đã khởi động chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm ca khúc Come Away With Me, nằm trong album cùng tên. Người ta tự hỏi, khi ánh hào quang đã không còn rực rỡ, Norah Jones sẽ biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu như thế nào?

"Tôi nghĩ điều đó một phần là do mẹ tôi, bạn bè tôi và những người xung quanh tôi," bà mẹ hai con đã kết hôn trả lời.

"Ngoài ra, tôi đã được ký hợp đồng với một hãng thu âm nghiêm túc. Tôi đã có một nhà quảng cáo và một anh chàng tiếp thị tuyệt vời, nhưng họ không tán thành kiểu "mức độ phủ sóng cao" đó".

Hãng thu âm Blue Note của cô là một trong những hãng nhạc jazz nổi tiếng nhất. Công ty này sở hữu Cassandra Wilson, một trong những nghệ sĩ yêu thích nhất mọi thời đại của Norah Jones.

Norah Jones được Blue Note ký hợp đồng khi cô 21 tuổi. Come Away With Me được phát hành khi cô 22 tuổi, sau hai buổi thu âm khác nhau với hai nhà sản xuất Craig Street và Arif Mardin.

Bộ kỷ niệm 20 năm album Come Away With Me được phát hành gần đây có phiên bản làm lại của album cuối cùng do Mardin sản xuất. Nó bao gồm các phiên trước đó mà cô ấy đã làm với Street, cộng với một loạt các phiên bản khác nữa.

Sở hữu 14 bản thu âm chưa từng nghe trước đây, minh chứng cho khả năng của Jones trong việc đặt dấu ấn mới mẻ, đặc biệt vào tiêu chuẩn nhạc jazz như When Sunny Gets Blue và Spring Can Really Hang You Up the Most.

Tất nhiên, Norah Jones có một số lợi thế khác biệt khi là một nghệ sĩ trẻ mới thực hiện album đầu tiên của mình. Không có kỳ vọng thành công về tiền để tồn tại, không có áp lực phải tạo ra những đĩa đơn ăn khách, không có sự thúc đẩy để trở thành một ngôi sao.

"Tôi không cảm thấy mình phải chứng minh bất cứ điều gì. Nhưng đó là cơ hội duy nhất. Tôi cảm thấy mình bị kéo theo nhiều hướng đi trên con đường âm nhạc, bởi những người xung quanh mình. Bạn bè, một số giám đốc công ty thu ẩm, nhà sản xuất... Tôi chỉ cố gắng giữ vững lập trường, làm theo điều mình muốn và lấy đó là định hướng cho bản thân. Tôi muốn làm một album mà chính mình hài lòng đã, ngay cả khi nó không bán được cho ai", cô nói.

Norah Jones cùng huyền thoại nhạc country Willie Nelson. (Ảnh: IT).

Come Away With Me được ví như một viên ngọc quý, album chủ yếu là những bản ballad nhẹ nhàng. Giọng hát mộc mạc nhưng thanh lịch, kết hợp với khả năng chơi piano tuyệt hảo của Norah Jones đã khiến người nghe hài lòng. Khác với những nghệ sĩ có độ tuổi đầu 20, cô ấy chăm chút từng nốt nhạc mình hát và thưởng thức những khoảng lặng giữa chúng.

Lấy cảm hứng từ nhạc jazz, blues, country và soul, âm nhạc của Come Away With Me không thể chê được điểm nào. Âm nhạc của Norah Jones đã được nâng cao đáng kể nhờ phần đệm đàn nhạy bén tuyệt vời của các nhạc sĩ, bao gồm nghệ sĩ guitar Kevin Breit, nghệ sĩ violin Jenny Scheinman và tay trống Brian Blade, người cũng đang chơi trống trong chuyến lưu diễn hiện tại của Jones.

"Tôi thích những thứ nhẹ nhàng và tôi luôn bị cuốn hút vào những bản ballad. Tôi không thể hát scat (lối hát nhạc jazz dùng những từ vô nghĩa hoặc đệm vui tai)... và cũng không thể hát như Mariah Carey. Tôi cũng không muốn hát như vậy. Đó không phải là điều tôi thích nghe, vì vậy tôi đã đi theo hướng khác.

Tôi không có nhiều kinh nghiệm về piano. Tôi chỉ chơi đơn giản và thích nó theo cách đó. Tôi không muốn làm điều gì đó mà tôi không thích. Chỉ có tôi hát bài hát, sản phẩm của chính mình. Tôi đã rất cẩn thận, bởi nó chính là cuộc sống", cô chia sẻ.

Norah Jones của hiện tại đã 43 tuổi, khi nhìn lại quá khứ, nhìn lại album đầu tay, cô cho rằng, điều đáng trân trọng nhất chính là sự ngây thơ trong đó. "Tôi không nhận ra, bởi khi đó tôi còn quá trẻ. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là những bài hát mình thích, có thể người nghe sẽ nghĩ nó hơi u sầu, nhưng đối với mình thế là đủ", cô chia sẻ.