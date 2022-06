Chris Pratt khóc vì bị miệt thị

Theo ABC News, Chris Pratt mới đây đã thừa nhận anh vừa phải trải qua một quãng thời gian khó khăn vì bị miệt thị trên mạng xã hội. Thậm chí, nam diễn viên ám chỉ rằng, mình là nạn nhân của "Cancel Culture - Văn hóa xóa bỏ".

Câu chuyện bắt nguồn từ tháng 11/2021, nam diễn viên Công viên kỷ Jura đã đăng tải một bức ảnh của anh và vợ là Katherine Schwarzenegger lên Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái: "Các bạn hãy tìm một người vợ như tôi, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến như vậy đó. Cảm ơn em, đã cho anh một cô con gái tuyệt vời, kháu khỉnh và khỏe mạnh". Bên cạnh đó, Chris Pratt tặng nhiều lời khen có cánh dành cho vợ mình.

Chris Pratt và vợ Katherine Schwarzenegger. (Ảnh: IG).

Ngay lập tức, cư dân mạng đã phản ứng dữ dội đối với dòng chia sẻ tưởng chừng như rất ngọt ngào của Chris Pratt. Nhiều ý kiến cho rằng, cách sử dụng từ ngữ của nam diễn viên là quá tệ hại.

Nguyên nhân bởi vì con trai đầu tiên của Chris Pratt với người vợ trước là Anna Faris sinh non và liên tục gặp các vấn đề về sức khỏe.

Chia sẻ với tạp chí Men's Health, Chris Pratt thừa nhận rằng, anh đã bị khủng hoảng trước những lời miệt thị từ phía dư luận trên mạng xã hội.

"Tôi chỉ muốn chia sẻ sự ngọt ngào vợ dành cho mình, cảm ơn cô ấy vì tất cả, trong đó có cả con gái mình. Tuy nhiên, hàng loạt bài báo, bài bình luận đáng xấu hổ ra đời", nam diễn viên nói.

Chris Pratt cho biết, đa phần những lời miệt thị đều quy kết anh đã so sánh con gái với con trai đầu của mình.

"Họ cho rằng, tôi đã đối xử không công bằng với vợ cũ. Tôi thực sự cảm thấy bị tổn thương. Một ngày con trai tôi sẽ lớn và đọc được những bài báo, bình luận đó, nó sẽ nghĩ gì về bố mình? Tôi khóc rất nhiều và cố gắng vượt qua", nam diễn viên kể lại.

Chris Pratt bị miệt thị vì bị cho là xúc phạm vợ cũ. (Ảnh: Getty).

Chris Pratt khẳng định không"cuồng tín"

Bên cạnh đó, Chris Pratt cũng khẳng định rằng, những lời miệt thị này tới từ quan niệm sai lầm của công chúng về niềm tin tôn giáo của anh, bắt nguồn từ bài phát biểu tại Lễ trao giải MTV Movie & TV 2018.

Khi nhận giải, nam diễn viên đã phát biểu: “Chúa có thật. Chúa yêu bạn và muốn điều tốt nhất cho bạn”. Sau phát biểu trên, Chris Path bắt đầu bị công chúng chỉ trích vì là kẻ “cuồng tín”. Chris Pratt càng nhận về nhiều phản ứng tiêu cực từ phía công chúng hơn khi anh bị cáo buộc có dính líu đến Nhà thờ Hillsong, một nhà thờ từ lâu đã bị lên án vì chống lại cộng đồng LGBTQ+.

Trong cuộc trò chuyện với Men’s Health của mình, Chris Pratt một lần nữa khẳng định lại: “Tôi chưa bao giờ đến Hillsong và cũng chẳng biết ai từ nhà thờ đó".

Trong thời gian tới, Chris Pratt và James Gunn sẽ tái hợp trong bộ phim Guardians of the Galaxy Vol. 3, khởi chiếu vào tháng 5/2023. Nam diễn viên hiện đang góp mặt một vai phụ trong Thor: Love and Thunder. Loạt phim mới The Terminal List của anh cũng ra mắt trên nền tảng Amazon Prime vào ngày 1/7 tới.