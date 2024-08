NSND Lan Hương, NSND Bùi Bài Bình hội ngộ trong seri phim về Hà Nội có gì đặc biệt?

Theo BTC, đây là dự án "khủng" khi quy tụ nhiều Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) gạo cội nhất từ trước đến hiện tại của nhà Đài, trong đó gồm: NSND Bùi Bài Bình, NSND Lan Hương, NSND Việt Thắng, NSƯT Cao Nguyệt Hằng, NSƯT Đức Khuê, NSƯT Minh Phương, NSƯT Tạ Minh Thảo, Trần Lực, diễn viên Vũ Tuấn Việt, diễn viên Nguyễn Thị Thu Hằng…

Các khách mời và nghệ sĩ làm lễ khởi quay của dự án phim "Vì tình yêu Hà Nội". (Ảnh: BTC)

NSND, NSƯT quy tụ trong dự án phim "Vì tình yêu Hà Nội"

Phát biểu tại buổi khởi công, ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trải qua nhiều biến thiên lịch sử, Hà Nội vẫn giữ được vẻ đẹp hào hoa, thanh lịch và văn hiến, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, là nơi lắng đọng hồn thiêng núi sông ngàn năm, nơi khát vọng bao đời gửi gắm. Trong chặng đường ấy, tình yêu với Hà Nội không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho nhiều thế hệ người Việt Nam, những người đã và đang đóng góp dựng xây mảnh đất địa linh nhân kiệt này.



""Vì tình yêu Hà Nội" chính là một minh chứng rõ nét cho tình yêu ấy. Dự án phim nhằm mang đến cho khán giả những thước phim chân thực và cảm động về Thủ đô yêu dấu, là câu chuyện về những con người gắn bó với từng nhịp thở của đời sống Thủ đô, đưa khán giả đến với những mảnh ghép đầy màu sắc của cuộc sống", ông Hà Minh Hải nói.

Ông Nguyễn Kim Khiêm, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội cho biết: "Chúng tôi mong rằng tập thể nghệ sĩ, những nhà sản xuất, các diễn viên và những anh chị em của Trung tâm Điện ảnh và Truyền hình Hà Nội sẽ cùng nhau, cùng với các nghệ sĩ, chúng ta sẽ sản xuất, sẽ cho ra đời nhiều hơn những tác phẩm điện ảnh, những tác phẩm truyền hình thật hay, thật xuất sắc và đặc biệt thật Hà Nội, để có thể công chiếu phục vụ cho nhu cầu giải trí của khán giả ở Thủ đô và khán giả quan tâm đến đời sống văn hóa Thủ đô."

NSND Bùi Bài Bình chụp ảnh cùng ông Nguyễn Việt Hùng (Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội) tại Lễ khởi quay bộ phim truyền hình "Vì tình yêu Hà Nội". (Ảnh: BTC)

Chia sẻ với Dân Việt, NSND Bùi Bài Bình cho hay, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đã rất gần gũi, thân quen với người dân, bản thân NSND Bùi Bài Bình trước kia cũng đã từng tham gia nhiều phim về Hà Nội, trong đó có phim "Sông Hồng reo" của đạo diễn Nguyễn Hữu Luyện và Trần Trung Nhàn. Nội dung phim làm về rất nhiều tầng lớp Hà Nội, từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp đến giải phóng miền Nam. Và bây giờ sau rất nhiều năm, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội quay trở lại, phát động làm dự án "Vì tình yêu Hà Nội", đáy là điều đáng mừng không chỉ với những người được sinh ra ở Hà Nội mà với tất cả những ai yêu Thủ đô.

"Với tôi chắc cũng được tính là người Hà Nội khi mà từ thời cụ tôi, ông nội tôi, bố tôi và tôi đều sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Vì vậy khi được tham gia vào dự án, tôi rất vui, nghĩ rằng có một chút đóng góp cho Hà Nội. Tôi vẫn luôn tâm nguyện và tha thiết muốn góp một chút sức mọn, dù nhỏ bé cho Hà Nội yêu dấu.

Mặc dù vai diễn của tôi cũng là vai diễn nhỏ, không quá dài nhưng tôi hy vọng dự án này của Hà Nội sẽ phát động lại chương trình làm phim truyền hình về Hà Nội sau nhiều năm bị bỏ quên", NSND Bùi Bài Bình nói.

Đạo diễn, diễn viên Trần Lực chia sẻ tại Lễ khởi quay dự án phim "Vì tình yêu Hà Nội). (Ảnh: BTC)

Cũng tại buổi lễ khởi công, đạo diễn, diễn viên Trần Lực chia sẻ với Dân Việt: "Trước kia tôi đã từng tham gia nhiều bộ phim của Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội, có những bộ phim tôi làm đạo diễn, có những phim tôi làm diễn viên. Tôi sinh ra ở Hà Nội nên rất mong muốn có những bộ phim về Hà Nội. Nhận lời mời tham gia dự án "Vì tình yêu Hà Nội", tôi rất vui bởi tôi hay những nghệ sĩ khác đều rất muốn có một sân chơi về Hà Nội, được thỏa lòng làm về tình yêu Hà Nội thông qua những bộ phim như "Mật lệnh hoa sữa" này.

Tôi từng biết ở Đức, họ làm những bộ phim truyền hình về cuộc sống thường nhật ở Đức hay như ở Hàn Quốc cũng vậy, các phim truyền hình cũng là nói về đời sống, những câu chuyện, số phận, con người được truyền tải đưa vào trong phim. Phim truyền hình có sự hấp dẫn và truyền tải được những thông điệp mang tính giáo dục đến với khán giả".

Nam diễn viên Vũ Tuấn Việt ngoài cùng bên trái cùng khách mời và các nghệ sĩ, diễn viên tại lễ khởi quay. (Ảnh: BTC)

Còn nam diễn viên Tuấn Việt, người vừa được biết đến trong vai diễn Nam của phim "Trạm cứu hộ trái tim" thì cho biết, được tham gia bộ phim "Mật lệnh hoa sữa", anh cảm thấy rất vinh dự bởi được đóng góp chút công sức với Hà Nội.

"Tham gia bộ phim "Mật lệnh hoa sữa", lần đầu tiên tôi được làm việc với nhiều nghệ sĩ gạo gội, nổi tiếng đến vậy, tôi cảm thấy rất vui, vì được học hỏi nhiều từ các cô, chú, anh chị.

Tôi đảm nhận vai chính, gần như xuyên suốt bộ phim, là đường dây liên kết các nhân vật với nhau vì vậy là nhân vật quan trọng của phim. Tuy nhiên đây cũng là vai diễn khá nặng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng đối với tôi. Tính đến thời điểm này, đoàn làm phim đã bấm máy được 1 tuần, nhưng thời gian làm việc 1 tuần đó mọi người làm việc trên 100% công lực, có những ngày làm việc tới 20 tiếng, còn bình thường mỗi ngày làm việc không dưới 12 tiếng, trong thời tiết nắng nóng gay gắt, rất vất vả, thực sự tôi thấy thương cả ê kíp, cũng chính vì vậy mà tôi cố gắng hết sức mình để thoàn thành cho tốt vai diễn của mình", Nam diễn viên Tuấn Việt cho biết.

NSƯT Minh Phương và diễn viên trẻ tại lễ khởi quay dự án phim "Vì tình yêu Hà Nội". (Ảnh: BTC)

Theo BTC, "Vì tình yêu Hà Nội" là những câu chuyện về những con người đang gắn mình với từng nhịp thở của đời sống Thủ đô trên con đường phát triển đi lên. Dự án gồm 80 tập phim với hai phần mang tên "Mật lệnh hoa sữa" và "Hà Nội trong mắt em", mặc dù có cách khai thác nội dung tưởng chừng khác biệt nhưng bản chất vẫn chung một mạch truyện, một dòng chảy thông điệp. Cả series phim đều chất chứa trong đó một tình yêu sâu thẳm, mãnh liệt với mảnh đất Thăng Long – Hà Nội hào hoa của những con người trăm miền hội tụ về đây. Họ đang sống, mãi yêu, luôn bảo vệ và một lòng xây dựng, phát triển thủ đô yêu dấu.

Ông Nguyễn Việt Hùng (Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội) cùng NSND Lan Hương và hai diễn viên trẻ chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khởi quay "Vì tình yêu Hà Nội). (Ảnh: BTC)

"Mật lệnh hoa sữa" là câu chuyện về quá trình chiến đấu không mệt mỏi, với nhiều sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ công an đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên của Thủ đô. Bên cạnh những kỳ án được tái hiện, bộ phim còn thông qua việc khai thác những chi tiết đời sống như gia đình, tâm lý của người chiến sĩ… đã tạo nên hình ảnh chân thực nhất ngợi ca lực lượng công an nhân dân của Thủ đô, những con người dũng cảm, mưu trí, mang trong mình đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp, trí tuệ, tài hoa… và trên hết, là tình yêu lớn lao với Hà Nội. Bộ phim do đạo diễn Nguyễn Tất Kiên đảm nhận.