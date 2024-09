Negav thừa nhận gặp sai lầm lớn về phát ngôn trong concert "Anh trai say hi", mạng xã hội "bùng nổ" tranh cãi Negav thừa nhận gặp sai lầm lớn về phát ngôn trong concert "Anh trai say hi", mạng xã hội "bùng nổ" tranh cãi

Câu nói của Negav: "Mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa?" trong concert "Anh trai say hi" gây xôn xao mạng xã hội.