Lễ cưới của nam ca sĩ đã được tổ chức tại nhà riêng ở Thanh Xuân, Hà Nội. Buổi lễ được tổ chức ấm cúng với sự chứng kiến của những người thân thiết trong gia đình, họ hàng và bạn thân. Lần này, thay vì đi bộ sang nhà cô dâu như trong lễ ăn hỏi diễn ra vào ngày 3/11 trước đó, chú rể Tuấn Anh chính thức đón nàng về dinh bằng xe hoa.

Cô dâu chú rể làm lễ trước ban thờ gia tiên. Ảnh: YK

Vào buổi tối cùng ngày, tiệc cưới của cặp đôi được tổ chức tại một không gian tiếc cưới sang trọng và ấm cúng. Với sự tham gia của gia đình, bạn bè. Đặc biệt tiệc cưới có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp thân thiết của ca sĩ Tuấn Anh như: NSND Quang Thọ, nhạc sĩ Anh Tú...

Tuấn Anh nắm tay con trai dắt đến địa điểm tổ chức tiệc cưới. Ảnh: YK

Ca sĩ Tuấn Anh và Doanh nhân Xuân Thanh đến với nhau khi cả hai đều có 1 cậu con riêng, chính vì vậy ngay trong tiệc cưới sự xuất hiện của gia đình nhỏ đã mang đến những khoảnh khắc vô cùng xúc động.

Trên sân khấu, ca khúc You raise me up được cất lên bởi giọng ca của con trai riêng ca sĩ Tuấn Anh – đây chính là lần đầu tiên Tuấn Minh biểu diễn trên một sân khấu đông người, và đó là ca khúc đón cô dâu dành cho bố cậu.

Cô dâu và chú rể làm nghi thức trao nhẫn cưới trong tiệc cưới. Ảnh: YK

Trên nền nhạc của ca khúc đầy ý nghĩa, cô dâu Xuân Thanh được con trai Bảo Long của mình dắt vào lễ đường. Và chính tay cậu đã trao tay mẹ của mình cho người đàn ông mà mẹ cậu yêu thương. Trong khi đó, cậu con trai Tiger Minh Khôi của cặp đôi trở thành em bé "ring boy" đáng yêu, cầm trong tay chiếc nhẫn để bố trao cho mẹ trong ngày trọng đại.

Khi ca sĩ Tuấn Anh chính thức đeo chiếc nhẫn lên tay cô dâu của mình cũng là khoảnh khắc anh cùng vợ và 3 cậu con trai chính thức trở thành một gia đình, trước sự chứng kiến của gia đình, người thân, bạn bè.

Những khoảnh khắc của 3 con (con riêng của Tuấn Anh, con riêng doanh nhân Thanh Xuân và con chung của cả hai) trong đám cưới của bố mẹ. Ảnh: YK

Là một nghệ sĩ tài năng, với giọng ca đặc biệt ấn tượng được biết đến từ khi giành quán quân Sao Mai 2005 (dòng nhạc thính phòng cổ điển)… thay vì phát triển sự nghiệp ca hát, ca sĩ Tuấn Anh lại tập trung giảng dạy và sống như một giảng viên, một viên chức bình thường. Chính bởi vậy, những bạn bè trong giới nghệ sĩ của anh là những người thầy, người bạn đã đồng hành gắn bó vô cùng thân thiết với anh trong cuộc sống.

NSND Quang Thọ cùng bạn bè của Sao mai Tuấn Anh cùng hát mừng ngày vui. Ảnh: YK.

Ca sĩ Quang Tú hát chúc phúc cho hai người bạn thân của mình. Ảnh: YK

NSND Quang Thọ hòa giọng cùng chú rể Tuấn Anh trong lễ cưới

Chung vui với hạnh phúc của cặp đôi, NSND Quang Thọ, một người thầy vô cùng thân thiết của ca sĩ Tuấn Anh đã lên sân khấu, hòa giọng cùng học trò và chúc phúc cho cặp đôi. Ca sĩ Mars Anh Tú đã gửi tặng người bạn của mình ca khúc "Năm lấy tay anh" do chính anh sáng tác. Nhiều học trò của ca sĩ Tuấn Anh cũng mang đến những màn biểu diễn sôi động, biến lễ cưới của nam ca sĩ trở thành một bữa tiệc âm nhạc đầy dấu ấn.

Các học trò ca hát mừng hạnh phúc của thầy Tuấn Anh trong ngày trọng đại. Ảnh: YK

Với vợ mới cưới của ca sĩ Tuấn Anh – doanh nhân Xuân Thanh là một người có uy tín trong giới làm đẹp nên trong tiệc cưới của mình, cô đón rất nhiều bạn bè là những doanh nhân thành đạt, những đối tác thân thiết.

Ca sĩ Tuấn Anh cho biết, khi quyết định cùng Xuân Thanh xây dựng hạnh phúc mới, anh mong muốn các con mình có một gia đình thực sự và bản thân mình có một bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống.

Cô dâu chú rể bên bố mẹ vợ. Ảnh: YK

Khoảnh khắc hạnh phúc của hai bên nội ngoại và cô dâu chú rể. Ảnh: YK

Cô dâu chú rể bên các con và những người thân. Ảnh: YK

Ca sĩ Tuấn Anh cùng các học trò đang được anh trực tiếp giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ảnh: YK

Đong đảo bạn bè, đồng nghiệp đến chia vui cùng cô dâu - chú rể. Ảnh: YK

Với doanh nhân Xuân Thanh, yêu và đến với ca sĩ Tuấn Anh khi nhìn thấy tài năng, đam mê âm nhạc của nam ca sĩ, nên cô mong muốn chồng mình sẽ luôn được sống hết mình với đam mê nghệ thuật. Cô sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc để nam ca sĩ được thỏa sức thể hiện tài năng, đam mê của mình trong hành trình sắp tới.