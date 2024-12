NSND Thanh Lam nói gì về NSND Tự Long?

NSND Thanh Lam và NSND Tự Long. Ảnh: Facebook nhân vật

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, NSND Thanh Lam nói, trước khi quyết định tham gia truyền hình thực tế về âm nhạc (Our Song - Bài hát của chúng ta), chị đã dành thời gian xem Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai để học hỏi dàn nghệ sĩ.