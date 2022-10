Nửa đêm trốn mẹ ra Hà Nội học hát

NSƯT Tố Nga sinh năm 1977, nhằm tuổi Bính Thìn. Tử vi soi chiếu, nữ nhân tuổi Bính Thìn có vận may về tài lộc, tiền bạc và danh tiếng. Bước sang tuổi trung niên sự nghiệp phát triển không ngừng, đạt ngưỡng cao nhất. Tuy nhiên, nữ tuổi này phải trải qua nhiều cuộc tình đau khổ. Cuộc sống sau kết hôn sẽ không tốt đẹp như họ tưởng tượng. Điều này có thể chưa chuẩn xác với đa số nhưng "lắp" vào Tố Nga lại có nhiều điều trùng hợp đến kỳ lạ.

Tố Nga ví đời mình như dòng sông đa tình. Ảnh: Đào Bá Đỗ Hải.

Sinh ra và lớn lên ở dải đất miền Trung nắng gió (Hà Tĩnh), ngay từ bé, Tố Nga đã thấm đẫm những câu Ví, câu Giặm qua lời ru của bà, của mẹ. Niềm đam mê ca hát đã nhen lên từ ngày đó. Và những ngày tháng ngồi trên ghế trường phổ thông, Tố Nga đã nổi tiếng khi liên tục có mặt trong các chương trình văn nghệ của trường, của tỉnh.

Sau khi học xong chương trình trung học, đam mê nghệ thuật, Tố Nga quyết định theo học tiếp tại trường Văn hóa nghệ thuật Hà Tĩnh. Trong suốt thời gian ấy, nữ ca sĩ đã sớm được công chúng biết đến và giành được nhiều giải thưởng cao trong các kỳ liên hoan ca nhạc như: Huy chương vàng hội diễn học sinh, sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc; Huy chương vàng liên hoan tiếng hát miền Trung tại Nha Trang; Huy chương vàng tiếng hát Làng Sen tại Nghệ An.

Tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh khóa 1, Tố Nga được giới thiệu học thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia). Cũng trong năm đó, chị tiếp tục thi tuyển vào trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội sau đó tốt nghiệp vào năm 1999.

Để có thể theo đuổi được nghệ thuật, Tố Nga cũng phải vượt qua rất nhiều sự ngăn cản của gia đình, đặc biệt là mẹ. Tố Nga hiểu người mẹ nào cũng muốn con lớn lên thì dựng vợ gả chồng, sống cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Tố Nga thì lại không an phận như vậy, chị muốn được tiến xa hơn trong nghiệp hát, muốn đến được những chân trời mà chị mơ ước.

Tố Nga từng đi hát quán với thù lao 50 nghìn đồng/buổi. Ảnh: Đào Bá Đỗ Hải.

May mắn của Tố Nga là có bố chị luôn cổ vũ, ủng hộ đam mê nghệ thuật của con gái. Nữ ca sĩ không thể nào quên được hình ảnh năm đó, khi mẹ chị nhất quyết phản đối không cho chị ra Hà Nội học Nhạc viện, bà muốn chị yên ổn bởi đã đi làm có lương ở Sở Văn hóa Hà Tĩnh, thì bố chị lại âm thầm, lặng lẽ chuẩn bị đồ đạc cho chị trong chiếc hòm sắt, tích cóp được 200 nghìn đồng dúi vào tay con, nửa đêm đợi mẹ chị ngủ say, lén lút dắt chị ra bến xe, đẩy chị lên xe để về Hà Nội học.

Đặt chân lên mảnh đất "phồn hoa đô hội", Tố Nga đã tìm cách đi làm để kiếm thêm. Chị thuê một chiếc áo dài, mỗi ngày đều lóc cóc đạp xe đi hát quán với thù lao 50 nghìn đồng/buổi. Tiền ấy, Tố Nga tích cóp lo ăn học cho mình và gửi về phụ mẹ lo kinh tế gia đình. Chỉ sau khi về Hà Nội học 2 tháng, Tố Nga đã có tiền để gửi về nhà giúp gia đình. Sau khi giành giải Ba tại cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội, Tố Nga đã được đặc cách vào làm việc tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam.

Tố Nga tiết lộ kỷ niệm đặc biệt với cố nhạc sĩ An Thuyên

Trong 30 năm làm nghề, NSƯT Tố Nga cũng đã cho ra mắt 14 album và một số MV đơn lẻ. Tuy nhiên, chị vẫn chưa thể thực hiện được một liveshow cho riêng mình. Và sắp tới đây, vào 20h ngày 18/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra liveshow mang tên "Dòng sông đa tình" kỷ niệm 30 năm ca hát của Tố Nga.

Tố Nga lấy tên bài hát "Dòng sông đa tình" bởi đây là cái tên chất chứa rất nhiều ý nghĩa. Nó biểu thị cho cuộc đời của chị, lúc trầm, lúc nổi, lúc cuồn cuộn dữ dội, muốn gào thét bứt phá khỏi bến bờ, lúc lại lặng lẽ đến dịu dàng… Nhưng, dù ở cung bậc nào thì dòng sông ấy vẫn luôn chan chứa tình cảm, luôn khát khao tận hiến lời ca tiếng hát, những điều đẹp đẽ cho đời. Đó chính là cái sự "đa tình" của "dòng sông Tố Nga".

Tố Nga nghẹn ngào khi kể về những truân chuyên cuộc đời. Ảnh: Đào Bá Đỗ Hải.

Tố Nga kể, "Dòng sông đa tình" là ca khúc gắn bó với nhiều kỷ niệm riêng của chị. Hồi còn là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật quân đội (nay là Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội), một lần chị lên gặp thầy giáo của mình là nhạc sĩ An Thuyên, nhạc sĩ thấy hai mắt Tố Nga sưng múp, mới hỏi sự tình. Tố Nga thú thật với thầy là bị bạn trai ghen tuông nên buồn, khóc suốt đêm.

Nhạc sĩ An Thuyên cười nói: "Con về bảo với nó là con gái Hà Tĩnh không phải đa tình đâu, mà tại dòng sông, con đò đẹp quá nên nhiều người thích rồi thích cả con gái Hà Tĩnh mà thôi. Đừng ghen tuông vớ vẩn". Sáng hôm sau nhạc sĩ An Thuyên gọi Tố Nga bảo: "Lên đây có bài mới cho con này", Tố Nga lên gặp thì nhạc sĩ An Thuyên đưa cho chị bản nhạc bài "Dòng sông đa tình".

Tố Nga nhìn nhận mình mang phận đa truân, nhiều trắc trở đường đời nên dù tài năng sớm tỏa sáng nhưng sự nghiệp lại luôn chậm một nhịp, sau một bước.

Với ca sĩ Tố Nga, NSND Quang Vinh là một người anh lớn. Ảnh: Đào Bá Đỗ Hải.

Năm 2016, lần đầu tiên NSƯT Tố Nga xuất hiện trước báo giới khi ra mắt album "Giếng quê" người ta mới biết chị đã sống đằng đẵng trong bóng tối hôn nhân gần chục năm trời. Đó là quãng thời gian chị không thể phát triển được nghề, cũng không được làm nghề một cách thoải mái, không được sống một cách bình thường như mọi người, luôn sợ hãi phải về nơi gọi là gia đình của mình… Quá nhiều góc khuất của cuộc hôn nhân mà Tố Nga không thể kể hết được.

Liveshow "Dòng sông đa tình" của NSƯT Tố Nga dự kiến được chia thành ba chương. Trong đó, chương Một sẽ là những ca khúc mang màu sắc dân gian vốn đã quen thuộc với khán giả và tạo nên cá tính âm nhạc của Tố Nga. Chương hai sẽ mang đến sự nhiều bất ngờ cùng những bài hát khác hẳn phong cách nữ ca sĩ theo đuổi trước đó. Tố Nga lựa chọn như vậy để kể về quãng đời với những khúc quanh, vực xoáy mà chị trải qua. Sau những nỗi buồn, chương ba là những đột phá gần hơn với Tố Nga của hiện tại- một Tố Nga tràn đầy năng lượng sống và cống hiến, không ngừng đổi mới, đa sắc và biến hoá.



NSND Quang Vinh, người "sếp" cũng là người anh lớn của Tố Nga trong cả cuộc sống lẫn nghề nghiệp, người đã chứng kiến mọi gian truân, những đoạn đời cùng cực của chị, đã từng trầm ngâm nói rằng, khi nghĩ đến Tố Nga thời ấy. Anh thường nghĩ đến hình ảnh con còng gió bên bờ tuyệt vọng, cứ loay hoay, loanh quanh với những khát vọng của mình nhưng bất lực, không lối thoát. Chính anh là người thường khuyên Tố Nga phải vùng lên, sống cho ra sống.

"Nếu ai hỏi người hiểu Tố Nga nhất là ai thì đó là anh Quang Vinh. Anh em chúng tôi bắt đầu bén duyên với nhau từ năm 1992, khi anh Vinh về Hà Tĩnh dựng chương trình và Tố Nga được hát cho anh Vinh nghe. Sau, tôi về Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam công tác, anh ấy làm lãnh đạo trực tiếp của tôi. Anh ấy cũng là người chia ngọt sẻ bùi, chịu nhiều nỗi oan vì Tố Nga. Anh cũng là người đã đưa những đồng tiền riêng cho Tố Nga lúc tôi khó khăn nhất", Tố Nga nghẹn ngào nói.

Tố Nga và con trai. Ảnh: Đào Bá Đỗ Hải.

Tâm sự thêm, Tố Nga cho biết, sau khi thoát khỏi vực thẳm hôn nhân, chị như ngập tràn những hân hoan và khát vọng. Chị bắt đầu xây dựng lại cuộc sống và liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Các sản phẩm âm nhạc đó nhanh chóng gây được chú ý, xác lập một hình ảnh Tố Nga như chị xứng đáng được hưởng từ lâu trong dòng nhạc của mình. Chị làm việc cần mẫn, tích cực như thể bù đắp hết tất cả những thiệt thòi trước đó.

Tố Nga gọi liveshow "Dòng sông đa tình" như một cuốn tự truyện bằng âm nhạc về cuộc đời mình. Ở đó, tất cả các tiết mục sẽ khắc họa đủ đầy những khúc quanh, những ghập ghềnh và cả những lặng lẽ cho đến khi neo đậu đến bến an yên. Trong mọi nỗi buồn, niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống, Tố Nga đều nương tựa vào âm nhạc, để được an ủi, được sẻ chia.