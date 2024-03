Nữ bác sĩ "hồi sinh" những sinh linh bé bỏng từ trong bụng mẹ

Nữ bác sĩ "hồi sinh" hàng nghìn em bé từ trong bụng mẹ

Trưa một ngày đầu tháng 3, chúng tôi gặp bác sĩ TS.BS Nguyễn Thị Sim, Giám đốc Trung tâm can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khi chị chuẩn bị bước vào phòng mổ tiến hành ca can thiệp cho thai phụ sớm trong bào thai, để có thể cứu sinh linh bé bỏng.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn và nụ cười luôn trực trên môi, ít ai biết chị đã có hơn 15 năm công tác trong ngành sản khoa. Là một người mẹ đã từng trải qua những biến cố, gian truân của thai kỳ, hơn ai hết, bác sĩ Sim hiểu được nỗi lòng của các sản phụ đứng trước ngưỡng cửa mất con.

Bác sĩ thăm khám và tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Ngọc Hải

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, bác sĩ Sim kể, từ bé đã chứng kiến cha mẹ luôn giúp đỡ, đưa người nhà hay hàng xóm đi các bệnh viện lớn nhỏ điều trị nên đã nuôi ước mơ làm bác sĩ. Chính vì vậy, sau khi đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội, chị luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi. Đến lúc học chuyên khám phá tế bào, cơ thể người, chị rất thú vị và mong muốn trở thành bác sĩ mỗi ngày một lớn.

"Khi đang là sinh viên năm thứ 5,6, tôi được học rất sâu. Thầy cô cho tôi thực hành như bác sĩ nội trú. Đến khi ra trường, tôi may mắn được về Bệnh viện Phụ sản Hà Nội làm việc từ đó và gắn liền với sản khoa", bác sĩ Sim kể.

Bác sĩ Sim chia sẻ với PV Dân Việt. Ảnh: Ngọc Hải

Nữ bác sĩ cho biết, từ những năm 2010, y học bào thai của thế giới bắt đầu nở rộ và có nhiều thành tựu được ghi nhận. Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc tiếp cận thông tin cũng như học hỏi các kỹ thuật can thiệp bào thai đó còn nhiều khó khăn. Thời điểm đó, các ca bệnh khi đến bệnh viện để chẩn đoán trước sinh thì đã ở tình trạng nặng, thai nhi bị dị tật không có khả năng giữ hay điều trị sau sinh.

Chứng kiến nhiều trường hợp "lực bất tòng tâm", bác sĩ Sim và các đồng nghiệp lại thêm khao khát có thể chinh phục và đưa kỹ thuật can thiệp bào thai về áp dụng tại Việt Nam.

Bác sĩ Sim luôn ấp ủ có thể can thiệp sớm trong bào thai, để có thể cứu những sinh linh bé bỏng. Ảnh: Ngọc Hải

"Có rất nhiều ca phải bó tay. Có trường hợp hỏng thai đến hơn 10 lần, chúng tôi kết hợp với nhiều bệnh viện để xác định nguyên nhân nhưng rất đáng tiếc, ngay cả trên thế giới cũng chưa gặp trường hợp nào như vậy. Người bệnh hy vọng, mỗi lần có thai lại hy vọng. Cứ đến tuần 16-17 lại hỏng, cuối cùng không dám mang thai nữa. Điều đó không chỉ ảnh hưởng tâm lý thai phụ mà cả gia đình.

Rất may mắn năm 2014, tôi được bệnh viện cho đi dự hội thảo về y học bào thai thế giới tại Pháp. Được đi như mở ra một chân trời mới bởi tất cả những gì tiến bộ nhất của thế giới được báo cáo tại đây. Từ đó, tôi như có động lực nghiên cứu chuyên sâu hơn", bác sĩ Sim kể.

Bác sĩ Sim đã hồi sinh các em bé từ trong bụng mẹ. Ảnh: NVCC

Đến năm 2017, UBND TP Hà Nội có hợp tác quốc tế với cơ quan quản lý các bệnh viện công của Paris nước Pháp và bác sĩ Sim là người đầu tiên được cử sang Paris học tập theo định hướng của bệnh viện và lựa chọn về can thiệp bào thai và điều trị các bệnh lý em bé ngay từ trong bụng mẹ.

Sau ba tháng học tập nỗ lực, thực hành dưới sự "cầm tay chỉ việc" của đội ngũ chuyên gia can thiệp bào thai hàng đầu thế giới, TS. BS Nguyễn Thị Sim đã tự tin áp dụng kỹ thuật, càng tìm hiểu chị càng say mê lĩnh vực này hơn. Ngay khi trở về nước, chị đã bắt tay ngay vào công tác triển khai ứng dụng kỹ thuật can thiệp bào thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

"Có những sản phụ đã mất con liên tiếp 10 lần, có người vượt chặng đường hàng nghìn km đến đến bệnh viện tìm tôi với mong mỏi để giữ con bên mình. Đó là điều khiến tôi không cho phép mình bỏ cuộc dù chỉ còn vài % cơ hội", bác sĩ Sim nhớ lại.

Bác sĩ Sim đón vị khách nhí mang tên August mới 6 tháng tuổi cùng mẹ từ đất nước Ireland xa xôi ghé thăm. Ảnh: BSCC

Cháu bé đáng yêu bên bác sĩ Sim. Ảnh: NVCC

Ngày đầu năm mới vừa qua, bác sĩ Sim đón vị khách nhí đặc biệt mang tên August mới 6 tháng tuổi cùng mẹ từ đất nước Ireland xa xôi ghé thăm. Khi mẹ bé August mang thai tuần 17 được bác sĩ ở Ireland phát hiện có song sinh bất thường, là thể hiếm, chung trứng, chung bánh rau nhưng một thai bất thường phù to, một thai bình thường nên được tư vấn sang Thụy Điển cứu chữa.

Một điều bất ngờ là gia đình với nhiều năm sinh sống ở Ireland lại quyết định tìm về Việt Nam. Sau chuyến bay, người phụ nữ này về thẳng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để gặp bác sĩ Nguyễn Thị Sim.

Sau khi can thiệp lấy nước ối, làm giải trình tự gen phát hiện 1 thai bất thường di truyền và còn 1 thai bình thường, bác sĩ Sim và ê-kip đã nhanh chóng phẫu thuật can thiệp bào thai đông dây rốn thai phù, cứu thai còn lại.

Sau phẫu thuật thành công, thai nhi nằm yên trong bụng mẹ bay về Ireland rồi chào đời với cân nặng 2,8kg. Khi con đủ 6 tháng tuổi, gia đình quay lại Hà Nội. Như được quay về nhà, em bé August không hề lạ lẫm, mà tươi cười, theo các cô, chú ở trung tâm.

Niềm hạnh phúc của cả dòng họ và nụ cười nữ bác sĩ

Trong số hàng nghìn sản phụ đến với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được can thiệp thành công, có rất nhiều trường hợp mà cơ hội làm mẹ mong manh như "ngọn đèn trước gió". Vì thế, với họ chỉ còn con đường cuối cùng là can thiệp bào thai để cho các bé một cơ hội sống.

"Tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt của một sản phụ đã vô sinh 10 năm, lần đầu tiên có cơ hội hy vọng làm mẹ nhưng không may rơi vào tình trạng ít nước ối. Buồng ối như bị hút chân không, em bé không thể cựa quậy. Sức ép khiến tuần hoàn của em bé bị đảo ngược, nguy cơ cao không thể giữ lại được thai nhi", bác sĩ Sim nhớ lại.

Bác sĩ Sim hạnh phúc khi được gắn bó với công việc giúp đỡ nhiều sản phụ. Ảnh: NVCC

Chứng kiến sự tuyệt vọng của sản phụ, bác sĩ Sim cùng các đồng nghiệp thầm nhủ: "Nếu không làm gì, thai sẽ chết lưu, người mẹ ở tuổi khá cao, hầu như không còn hy vọng. Nếu truyền ối thành công, thai nhi có cơ hội được sống".

Sau giây phút "thót tim" truyền ối vào bào thai, cả ê-kíp vỡ òa khi thai bắt đầu cử động lại, uống nước ối ừng ực và tuần hoàn dây rốn hết chèn ép. Thai nhi nhờ vậy giữ được đủ tuần thai, chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc của gia đình hiếm muộn.

Bác sĩ Sim bên cháu bé sơ sinh kháu khỉnh, đáng yêu. Ảnh: NVCC

"Nhiều bệnh nhân nói khiến tôi rất xúc động. Họ trân trọng sự hỗ trợ từ phía tôi cũng như trung tâm, khi họ biết con họ đứng trước cửa tử được cứu sống thành em bé khoẻ mạnh đã nói: 'Bác sĩ Sim là người hồi sinh con lần thứ 2, là mẹ của con em' khiến tôi rất xúc động vì biết bệnh nhân cũng thấu hiểu sự quyết tâm của mình cũng như đội ngũ để cứu em bé. Đó là hạnh phúc của người bác sĩ khi nhìn thấy em bé khoẻ mạnh, gia đình hạnh phúc.

Có trường hợp mọi người không tưởng tượng hết sự vui mừng của một gia đình, dòng họ khi có hơn 20 người từ Hải Dương đến để ngắm em bé mới chào đời. Mọi người hạnh phúc khi biết em bé sinh ra khoẻ mạnh. Đó là cái luôn lưu lại trong tâm trí tôi và lấy đó làm động lực để vượt qua khó khăn, để tiếp tục giúp đỡ gia đình mà em bé đang gặp nguy hiểm", bác sĩ xúc động.

Chị bảo, ai cũng có 24 giờ mỗi ngày, ai cũng có sức khoẻ nhất định nhưng đứng trước bệnh nhân đang bệnh nặng, bệnh hiếm chị cũng quên mất sự mệt mỏi hay thời gian bởi rất muốn đồng hành, hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân.

"Chính sự mong muốn giúp đỡ đó làm cho mình khoẻ hơn, kể cả nghỉ ít vẫn thấy khoẻ. Trong quá trình làm nghề có những cuộc gọi lúc nửa đêm khi mọi người đang say giấc, hoặc thậm chí ngày đã quá mệt muốn có giấc ngủ thật ngon nhưng nghe cuộc điện thoại đến tình trạng bệnh lại tỉnh, bước chân vào viện lại thấy tỉnh táo như ban ngày. Ban lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng đã luôn ủng hộ, động viên chúng tôi rất nhiều", chị vui vẻ chia sẻ.

Dịp 8/3 năm nay, bác sĩ Sim cho biết, bản thân thấy may mắn ngoài tình yêu thương tin tưởng bệnh nhân thì có hậu phương là gia đình vững phía sau.

"Không chỉ chồng và hai con mà gia đình nội ngoại luôn yêu thương. Được truyền cảm hứng từ phía gia đình để tôi yên tâm cống hiến. Có những ngày, hầu như tôi dành gần hết thời gian cho người bệnh. Ở đó, có người chờ tôi đến giúp tôi không thể bỏ mặc được. Những lúc đó chồng luôn động viên, giúp đỡ.

Bố mẹ chồng tôi cũng rất tâm lý yêu thương con dâu, trông nom, chăm sóc khi con tôi còn nhỏ để tôi yên tâm làm việc. Đó may mắn lớn nhất trong ngày 8/3 của tôi cũng như mỗi người phụ nữ muốn có được", nữ bác sĩ chia sẻ thêm.