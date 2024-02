Nữ Bí thư ở Nghệ An được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 1/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (1/2/2024).

Tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi. Ảnh: Đ.X

Bà Nguyễn Thị Kim Chi sinh ngày 2/11/1971, quê quán Xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, có trình độ trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Quá trình công tác của tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi:

5/1993 - 6/2005: Giáo viên, Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; học Cao học Khoa học xã hội và nhân văn tại Trường Đại học Vinh.

6/2005 - 6/2009: Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An.

6/2009 - 6/2014: Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; tháng 12/2010 tham gia ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVII, đại biếu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016; học Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh mở tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An); học Tiếng Anh, trình độ B1 tại Trường Đại học Vinh; học lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính tại Trường Đào tạo bồi dưõng cán bộ công chức - Bộ Nội vụ.

6/2014 - 3/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; Đại biểu Hội đồng nhân tỉnh; Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý Giáo dục; học chứng chỉ Tiếng Anh B2 tại Trường Đại học Vinh.

3/2019 - 10/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, Bí thư Thị ủy Cửa Lò.

11/2020 - 8/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Thị ủy cửa Lò.

13/08/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.