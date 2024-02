Trung tướng Tô Ân Xô: Bộ Công an sẽ có loại "vaccine" để điều trị loại "virus Việt Á biến thể"

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, với phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực, Bộ Công an đã tích cực "thăm khám và điều trị một số bệnh nan y" trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Vừa qua, Bộ Công an đã làm vụ Việt Á, Chuyến bay giải cứu, FLC, SCB... và hiện nay đang chuyển sang lĩnh vực điện, xăng dầu.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: C.P

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, vụ án tại công ty Tuấn Ân và công ty điện lực Bình Thuận là ví dụ điển hình trong lĩnh vực này. Chủ đầu tư và nhà thầu đã bắt tay nhau nâng giá nhiều vật tư thiết bị điện, từ vài chục đến vài trăm phần trăm.

"Trong vụ án liên quan công ty Tuấn Ân có những vật tư bị nâng giá 300%. Điều này một trong những nguyên nhân làm tăng giá điện, gây thiệt hại cho người tiêu dùng", ông Xô cho hay.

Về loại "virus Việt Á biến thể" tương đối phổ biến ở một số địa phương, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh, thời gian tới Bộ Công an sẽ có loại "vaccine" để điều trị loại virus này.

Về vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, Công ty Hải Hà và một số đơn vị liên quan, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết đây là điển hình cho vi phạm liên quan đến lĩnh vực xăng dầu.

Thông tin thêm, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ Xuyên Việt Oil và Hải Hà Petro và một số đơn vị liên quan là điển hình cho việc vi phạm quy định về xuất nhập khẩu xăng dầu, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Công ty Hải Hà đã gây thất thoát, thiệt hại cho Ngân sách nhà nước ước tính ban đầu khoảng 15 tỷ đồng và thất thoát hơn 300 tỷ đồng.

Trong vụ Xuyên Việt Oil, cơ quan điều tra đang phong tỏa 17 tài khoản cá nhân, với số tiền trên 4 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch mua bán, chuyển nhượng 54 nhà đất đứng tên cá nhân, 16 nhà đất đứng tên công ty.

"Dù tết cận kề rồi nhưng cơ quan điều tra vẫn quyết tâm đẩy nhanh tiến độ vụ án, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, không có vùng cấm, khôgn có ngoại lệ nhằm ngăn tội phạm, triệt để thu hồi tài sản nhà nước', Trung tướng Tô Ân Xô thông tin.

Trước đó, tại họp báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2023, chiều 27/12/2023, đại diện Cục An ninh Điều tra Bộ Công an đã thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra (Bộ Công an) cho biết mở rộng điều tra vụ án này, cơ quan công an đã khởi tố Hoàng Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương và Đặng Công Khôi - cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Liên quan đến vụ án trên, đại diện Cục An ninh Điều tra cho biết ông Lê Đức Thọ bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Ông Lê Đức Thọ được xác định đã vi phạm trong thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Sau 3 tháng khởi tố vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan, cơ quan công an đã bắt tạm giam nhiều người có chức vụ.

Ngày 14/12, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Đức Thọ về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Đến ngày 19/12, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố) về tội "Nhận hối lộ".

Chiều 21/12, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương - về tội "Nhận hối lộ".

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Như Phương về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".