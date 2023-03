Nữ cán bộ biệt phái của Bộ Công an được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ

Tại Hội nghị, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thoa, Phó Trưởng Phòng Bảo vệ nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước Trung ương, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, hiện đang biệt phái tại Cục Bảo vệ chính trị nội bộ giữ chức Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Nữ cán bộ biệt phái của Bộ Công an Hoàng Thị Thoa được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh Xaydungdang.org.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, bà Hoàng Thị Thoa đã có nhiều năm công tác tại Công an tỉnh Thanh Hóa, sau đó là Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; là một cán bộ trưởng thành từ thực tiễn qua nhiều vị trí khác nhau. Trong thời gian biệt phái tại Cục Bảo vệ chính trị nội bộ từ tháng 10/2017 đến nay đã được 5 năm 6 tháng, bà Hoàng Thị Thoa luôn rèn luyện phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó khẳng định bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, được Lãnh đạo Ban tín nhiệm.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nêu rõ, chức năng, nhiệm vụ của Cục Bảo vệ chính trị nội bộ là tham mưu và thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời là cơ quan thường trực của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Ông nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, với khối lượng công việc rất lớn và đề nghị tân Phó Cục trưởng Hoàng Thị Thoa phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tham mưu, giúp việc cho Cục trưởng điều hành tổ chức công việc có hiệu quả; thực hiện đồng bộ các biện pháp để xây dựng nội bộ đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là trong bối cảnh Đại hội XIII đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới nặng nề hơn với công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng.

Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương hiện nay là ông Nguyễn Kim Minh. Ông Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ này đầu năm 2023, trước đó ông là Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ.