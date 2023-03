Lai Châu: Vượt khó phòng chống mua bán người

Nhiều giải pháp phòng, chống mua bán người khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng

Ngày 27/3, Đoàn công tác do ông Ông Hoàng Văn Liên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã có buổi khảo sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2012 - 2022 tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu).

Giai đoạn 2012 – 2022, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đã quán triệt, triển khai toàn diện luật phòng, chống mua bán người và các văn bản pháp luật có liên quan; thực hiện có hiệu quả công tác, tiếp nhận thông tin, xác minh, giải cứu các nạn nhân, đấu tranh, xử lý tội phạm mua bán người thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng.

Qua đó đưa công tác phòng, chống mua bán người trở thành nhiệm vụ quan trọng, gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, góp phần chung vào sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; duy trì tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, các đường mòn, lối mở, các điểm có thể qua lại qua biên giới, kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động thường xuyên với đột xuất, chốt chắn các khu vực, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động hoạt động tội phạm vi phạm pháp luật, trong đó có tội phạm mua bán người...

Bên cạnh đó, Đồn đã phát huy vai trò chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trong duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới cửa khẩu...

Kiến nghị tại buổi khảo sát, đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng cũng đã kiến nghị một số vấn đề như: Đề nghị Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân khu vực biên giới.

Đồng thời, nghiên cứu tăng kinh phí triển khai các chương trình và dự án phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh, giải cứu, bảo vệ nạn nhân bị mua bán trở về đạt hiệu quả cao hơn...

Chia sẻ với địa phương, ông Hoàng Văn Liên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã đánh giá cao trong công tác tiếp nhận, xử lý các vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng thời gian qua.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng đã chia sẻ những khó khăn của lực lượng Bộ đội Biên phòng Lai Châu nói chung, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng nói riêng. Ông mong muốn cán bộ, chiến sỹ luôn nỗ lực vượt khó khăn bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Quốc gia, làm tốt công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn...

Ông Hoàng Văn Liên cũng đề nghị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành chức năng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nhất là các đối tượng có nguy cơ cao như phụ nữ, trẻ em... khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa.