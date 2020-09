Nữ đại gia Diệp Bạch Dương trong vụ lừa đảo chiếm đoạt 352 tỷ đồng có liên quan ông Nguyễn Thành Tài là ai?

Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài cùng 8 người khác vì thiếu trách nhiệm. Cụ thể, ông Tài để bà Dương Thị Bạch Diệp lợi dụng, lừa hoán đổi đất công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP.HCM, lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nhà nước với số tiền 352 tỷ đồng.



Bà Diệp là Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, cũng bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đầu năm 2019, Bộ Công an đã khởi tố vụ án.

Nữ đại gia Diệp Bạch Dương là ai?

Bà Dương Thị Bạch Diệp (thường gọi là Diệp Bạch Dương), sinh năm 1948 tại tỉnh Bình Định, được biết đến nhiều nhất trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Từ những thương vụ mua lại những chung cư cũ tại trung tâm TP.HCM, sửa chữa rồi bán lại với giá cao, tên tuổi của bà bắt đầu nổi lên trong lĩnh vực bất động sản những năm 90.

Nữ đại gia Diệp Thị Bạch Dương.

Đến năm 2002, bà thành lập Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, trụ sở chính tại 179Bis Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3. Vốn điều lệ của công ty hơn 900 tỷ đồng, bà Diệp góp 57,54% và giữ chức Tổng giám đốc.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, bà Dương Thị Bạch Diệp cho hay doanh nghiệp của bà sở hữu nhiều khu đất vàng tại trung tâm TP.HCM.

Cụ thể là 6 lô đất thuộc khu vực đắc địa, trong đó có 4 lô tại quận 1 và 2 lô tại quận 3. Đó là các dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong's Senla Boutique; dự án khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp với tổng diện tích 3.100m2 tại 179Bis, Hai Bà Trưng; 7 mặt bằng tại số 31 Lê Duẩn; lô đất 1.100m2 trên đường Lê Văn Hưu…

Dù vậy, hiện hầu hết dự án khách sạn, trung tâm hội nghị này vẫn còn là những đại công trình và một số nơi đã có tin chuyển nhượng.

Đơn cử, dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong's Senla Boutique ngay góc Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng (quận 1) được rao bán với giá khoảng 900 tỷ đồng vào tháng 3/2016, sau đó vào tay Công ty TNHH Bất động sản và Thương mại Hồng Phúc Quang.

Còn dự án Khu khách sạn kết hợp Trung tâm hội nghị tiệc cưới cao cấp tại 179Bis Hai Bà Trưng (quận 3) công bố vào năm 2009 với quy mô hơn 3.000m2, vốn đầu tư ban đầu hơn 2.600 tỷ đồng nhưng hiện đang là trung tâm mua sắm Saigon Square 3. Gần 1 năm nay, Saigon Square 3 đã ngưng hoạt động, sau khi có thông tin rao bán trên mạng với giá hơn 2.200 tỷ đồng.

Nợ hàng nghìn tỷ đồng tại Agribank

Giữa năm 2014, Kiểm toán Nhà nước công bố khoản nợ hơn 3.700 tỷ đồng của Công ty Diệp Bạch Dương tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các ồn ào xoay quanh nợ nần tại công ty của nữ đại gia này bắt đầu nổ ra.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Dương Thị Bạch Diệp cho rằng khoản nợ trên là bình thường, bởi doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng phải vay và tổng tài sản trên giấy tờ khi đó khoảng 10.000 tỷ đồng, hoàn toàn có thể "cân" khoản nợ 3.700 tỷ trên. Bà nói dự định của công ty là sẽ bán bớt một số dự án.

Năm 2017, tình hình nợ nần của Công ty Diệp Bạch Dương với Agribank chi nhánh TP.HCM lại nổi lên. Bà Bạch Diệp gửi kiến nghị về việc vay vốn và trả nợ lên cơ quan chức năng với đề nghị chỉ trả nợ gốc và miễn toàn bộ lãi vay 6.700 lượng vàng tại Agribank chi nhánh TP.HCM.

Tuy nhiên, Agribank cho rằng phương án này là trái quy định nên không thể thực hiện được. Ngân hàng cho biết từ thời điểm vay vào cuối năm 2008 đến khi kiến nghị, Diệp Bạch Dương chỉ mới trả lãi vay đến ngày 5/1/2010.

Tính đến cuối tháng 4/2017, số nợ lãi tồn đọng nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp chưa trả cho Agribank khoảng 1.848 tỉ đồng. Toàn bộ nợ dư gốc còn lại là 66.642 lượng vàng, tương đương hơn 2.900 tỷ đồng sau quy đổi.

Nhà băng này cho biết đã bị thiệt hại khi vẫn phải trả lãi hàng tháng cho Diệp Bạch Dương hơn 1.554 tỷ đồng.

Mới đây, Bộ Công an còn nhận định có dấu hiệu vi phạm trong quan hệ tín dụng giữa Agribank TP.HCM và Công ty Diệp Bạch Dương. Do đó, Bộ Công an quyết định tách vụ án Agribank TP.HCM cho Công ty Diệp Bạch Dương vay vàng để điều tra riêng. Với số dư nợ 5.244 tỷ đồng trong khi tài sản bảo đảm chỉ có giá trị 2.168 tỷ đồng, Agribank không có khả năng thu hồi, có dấu hiệu mất vốn (nợ xấu nhóm 5).

Nợ thuế và chiếc siêu xe biển số 77L-7777

Dù có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nhưng Công ty Diệp Bạch Dương của nữ đại gia gốc Bình Định thường xuyên bị Cục Thuế TP.HCM bêu tên về việc nợ thuế. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất trên địa bàn trong những lần công bố định kỳ với số tiền nợ lên đến hàng chục tỷ đồng.

Nữ đại gia Diệp Bạch Dương bên chiếc siêu xe Rolls-Royce.

Ngoài ra, một trong những ồn ào được chú ý nhiều nhất xung quanh đại gia Diệp Bạch Dương là chiếc siêu xe Rolls-Royce có biển số tứ quý 7 (77L-7777). Thời điểm năm 2008, nó được có giá trị đắt nhất Việt Nam khi lên tới 1,4 triệu USD.

Bà Diệp cho biết mua xe ngày 23/11/2007, sau đó xe nhập về Việt Nam vào cuối tháng 1/2008. Giá tiền mua xe khi đó là 496.360 USD, thuế nhập khẩu trước bạ 882.092 USD và phí vận chuyển 10.000 USD.

Dù sở hữu siêu xe và biển số không thể đẹp hơn nhưng bà Diệp bị cho rằng mua bằng tiền vay tại Agribank. Bà phải lên tiếng giải thích đó là món quà của con trai, con gái và con rể mua tặng. Số tiền mua xe là của cá nhân gia đình bà chuyển qua Công ty Diệp Bạch Dương chứ không liên quan khoản nợ nghìn tỷ.

Ngoài ra, bà cũng phủ định những lời đồn đoán có được biển số xe siêu đẹp 77L-7777 là do đổi 2 sân tennis tại Bình Định. Thời điểm đó bà nói biển số xe đẹp là do trùng hợp, lúc đó chưa tổ chức bốc thăm mà chủ sở hữu được xem bảng kê các biển số nên bà đã lựa biển tứ quý 77L-7777.

Vài năm sau khi mua xe, bà Diệp cho hay ít sử dụng vì nhiều điều tiếng xung quanh.