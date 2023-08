Nữ diễn viên "500 ngày yêu" đính hôn

Ngày 15/8, nữ diễn viên Zooey Deschanel và bạn trai là ngôi sao Jonathan Scott tiết lộ cả hai đã đính hôn. Tin vui được tiết lộ qua một bài đăng trên Instagram, trong đó cặp đôi nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Nhiều người chú ý tới chiếc nhẫn đính hôn đầy mê hoặc trên tay Zooey, được trang trí bằng những viên đá màu hồng và tím tinh tế, sắp xếp tỉ mỉ theo hình bông hoa đang nở rộ.

Câu chuyện tình yêu ngọt ngào của họ bắt đầu vào 2019, một năm được coi là định mệnh đối với cả hai. Trong quá trình quay một tập cho chương trình thực tế nổi tiếng "Carpool Karaoke: The Series", cả hai đã vô tình "bắt gặp" được nhau.

Zooey Deschanel và bạn trai đã chính thức đính hôn sau 4 năm yêu nhau

Zooey Deschanel trong vai Summer thành công với bộ phim "500 ngày yêu". Ảnh: IT.

Đối với Zooey Deschanel, lễ đính hôn này đánh dấu chương thứ ba "có hậu" trong hành trình tìm kiếm tình yêu của cô. Các mối quan hệ trước đây của nữ diễn viên là ca sĩ, nhạc sĩ Ben Gibbard tài năng và nhà sản xuất phim Jacob Pechenik - người mà cô có chung hai đứa con đáng yêu là Elsie và Charlie. Ở phía bên kia của câu chuyện tình cờ này, người tình cũ của Jonathan là cô nàng nổi tiếng Kelsy Ully.

Nữ diễn viên Zooey Deschanel sinh năm năm 1980 tại Los Angeles, California, Mỹ. Cô là con gái của tài tử, đạo diễn Caleb Deschanel và diễn viên Mary Jo Deschanel, có chị gái là diễn viên Emily Deschanel.

Zooey Deschanel nổi tiếng với vẻ đẹp gần gũi và phong cách diễn xuất tự nhiên. Cô bắt đầu tham gia diễn xuất từ khi còn trẻ và đã có sự nghiệp ấn tượng trên màn ảnh lớn và nhỏ.

Nữ diễn viên gây ấn tượng với khán giả qua các bộ phim như "Almost Famous" (2000), "Elf" (2003), "500 Days of Summer" (2009) và "Yes Man" (2008). Một trong những vai diễn nổi tiếng nhất của cô là vai Jess trong loạt phim truyền hình "New Girl", một bộ phim hài tình cảm nổi tiếng phát sóng từ năm 2011 đến 2018.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Zooey Deschanel cũng là một ca sĩ tài năng. Cô thành lập ban nhạc She & Him. Ban nhạc đã phát hành nhiều album thành công và được khán giả yêu mến.