Nữ diễn viên "EastEnders" qua đời ở tuổi 46 vì ung thư

The Sun đưa tin, nữ diễn viên Melanie Clark Pullen mất ở tuổi 46 sau 3 năm điều trị ung thư. Simon - chồng của nữ diễn viên thông báo trên trang cá nhân về sự ra đi của vợ. Anh và ba con đau đớn khi Melanie Clark Pullen qua đời.



Trên trang chính thức của EastEnders đăng tải lời chia buồn với gia đình Melanie Clark Pullen. "Chúng tôi rất đau buồn khi biết tin Melanie Clark Pullen đã mất. Tình yêu, sự cảm thông của đoàn phim xin được gửi đến cho gia quyến của nữ diễn viên".

Melanie Clark Pullen qua đời ở tuổi 46. Ảnh: BBC.

Nam diễn viên Andrew Lynford viết trên Twitter: "Thật buồn khi chúng tôi mất đi một người bạn đáng yêu. Melanie ra đi thanh thản. Tôi luôn nhớ về những ngày tháng chúng ta vui vẻ bên nhau".

Melanie Clark Pullen được chẩn đoán mắc ung thư vú vào năm 2019. Cô trải qua nhiều đợt xạ trị, hóa trị. Đến giữa năm 2020, nữ diễn viên phát hiện khối u ở não.

Trên trang cá nhân, diễn viên EastEnders thường xuyên chia sẻ quá trình chiến đấu với bạo bệnh của mình. Lần cuối cùng cô cập nhật mạng xã hội là vào ngày 14/3. Khi ấy, nữ diễn viên vui vẻ trong những phút giây quây quần bên gia đình.

Melanie Clark Pullen là nữ diễn viên người Ireland. Cô theo học ngành kịch nghệ tại Đại học Trinity, Dublin. Ngay sau khi tốt nghiệp vào năm 1997, nữ diễn viên được chọn vào vai Mary Flaherty, cháu gái đã mất từ lâu của Pauline Fowler trong phim EastEnders của đài BBC.

Ngoài ra, Melanie Clark Pullen còn góp mặt trong nhiều tác phẩm khác, có thể kể đến như Ordinary Love, Lady Audley's Secret, Doctors, The League of Gentlemen's Apocalypse, The Clinic...

Trên sân khấu, Clark Pullen đóng vai Mariane trong Tartuffe tại Nhà hát Lyttelton năm 2002, vai Perdita trong Shakespeare's The Winter's Tale. Cô cũng là đạo diễn và sản xuất nhiều phim ngắn như Marion agus an Banphrionsa, Sounds Good.