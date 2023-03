Nữ kế toán nghi bị giám đốc người Trung Quốc sát hại đang mang thai

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng trên địa bàn phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.



Nghi phạm được xác định là Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) là Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ án mạng.

Sáng cùng ngày, chồng của chị L.T.M (SN 1993, nạn nhân) cho hay vợ anh đang mang thai. Hiện thi thể chị M đã được đưa về tỉnh Đồng Nai để lo hậu sự.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên Công ty Vinh Nhuận phát hiện chị M tử vong tại công ty nên báo công an.

Nghi phạm Yang Zhong Wu đang bị cảnh sát truy bắt.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu. Hiện Yang Zhong Wu đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C- 450.00.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu ở đâu vui lòng báo tin về phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ số 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, hoặc điện thoại 098 9951795 gặp trung tá Lê Xuân Sang hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.