"Nữ quái" trẻ tuổi cầm đầu nhóm đối tượng "náo loạn" đường phố Đà Nẵng

Ngày 19/7, TAND quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) mở phiên xét xử lưu động đối với 16 bị cáo từ 18 đến 20 tuổi trú các quận: Sơn Trà, Hải Châu và Thanh Khê về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, các bị cáo: Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Đỗ Công Thành, Bùi Minh Thiện, Nguyễn Ngọc Tuân, Đinh Hoàng Minh, Lê Ngọc Thọ, Huỳnh Ngọc Hải, Lê Đình Phúc Nguyên, Nguyễn Hữu Thành, Lê Phước Nhật Huy, Trần Hải Hoàng, Nguyễn Trần Gia Bảo, Nguyễn Viết Minh Khang, Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Đức Mạnh bị xét xử cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Bị cáo Nguyễn Lê Khánh Nguyên (sinh viên Trường Đại học Duy Tân) bị xét xử về tội "Cố ý gây thương tích".

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi là người cầm đầu.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: C.N

Theo cáo trạng, đầu tháng 11/2023, tài khoản Facebook tên "Trần Thanh Anh Thái" (thuộc nhóm Tôn Đản) nhắn tin Nguyễn Thị Kim Chi đe dọa tìm đánh Chi và bạn gái là Nguyễn Lê Khánh Nguyên.

Chi hẹn gặp nhóm Tôn Đản giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau tại quán nước trên đường Như Nguyệt (quận Hải Châu). Sau đó, Chi liên hệ rủ đồng bọn đi hỗ trợ đánh nhóm Tôn Đản. Chi và Nguyên mua thêm 1 bình xịt hơi cay để chuẩn bị cho việc đánh nhau.

Đến khoảng 20h ngày 6/1/2023, nhóm Chi tập trung với lực lượng khoảng 40 người, trong đó có nhiều thiếu niên dưới 16 tuổi. Cả nhóm đến quán nước ở đường Như Nguyệt để tìm nhóm Tôn Đản nhưng không thấy.

Chi và đồng bọn tiếp tục chạy xe máy dàn hàng ngang từ 5 đến 8 xe, nẹt pô, la hét, bấm còi inh ỏi, lạng lách đánh võng trên các tuyến đường trung tâm TP.Đà Nẵng để tìm nhóm đối phương.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi tại toà. Ảnh: C.A

Khi quay lại đường Như Nguyệt, phát hiện hai cán bộ Tổ tuần tra phòng chống tội phạm Công an quận Hải Châu mặc thường phục đuổi theo sau, áp sát và cầm điện thoại ghi hình thì một số đối tượng hô có công an và tăng ga bỏ chạy. Thấy 2 cán bộ công an mặc thường phục, nghĩ là nhóm Tôn Đản đuổi theo nên Chi nói Thiện chạy chậm lại và lấy bình xịt hơi cay xịt.

Ngoài ra, hai đối tượng khác trong nhóm Chi còn dùng bình xịt hơi cay xịt về một người dân vì nghĩ là công an đuổi theo.

Tại phiên tòa, Chi khai bị nhóm Tôn Đản đe dọa nên hẹn nhau trước 1 tuần để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến điểm hẹn, không thấy đối tượng nên Chi và đồng bọn chạy xe đi tìm, gây náo loạn đường phố.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Lê Khánh Nguyên khai bị nhóm đối phương nhắn tin đe dọa "gặp đâu đánh đó".

Sau đó, Nguyên lên mạng đặt mua bình xịt hơi cay để chuẩn bị cho việc "hỗn chiến" và đưa cho Chi sử dụng đi tìm đánh nhóm Tôn Đản.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi mức án 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuân, Lê Ngọc Thọ cùng mức án 2 năm tù. Bị cáo Đinh Hoàng Minh, Bùi Minh Thiện, Trần Đỗ Công Thành cùng mức án 1 năm 3 tháng tù.

Bị cáo Huỳnh Ngọc Hải, Lê Đình Phúc Nguyên, Lê Phước Nhật Huy, Trần Hải Hoàng cùng mức án 1 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Trần Gia Bảo, Nguyễn Viết Minh Khang, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Đức Mạnh cùng mức án 9 tháng tù. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Lê Khánh Nguyên mức án 1 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.