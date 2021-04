Nữ sinh viên "nghiện" game thành chuyên gia bảo mật của Viettel

Vũ Mai Anh là chuyên gia của Công ty An ninh mạng Viettel. Năm 2020, cô trở thành người phụ nữ Việt Nam hiếm hoi được Zoho - doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quản trị doanh nghiệp Top 10 thế giới của Ấn Độ, vinh danh là một trong những người đóng góp nhiều nhất cho sự an toàn của công ty này.

Sự kiện này cũng đánh dấu lần hiếm hoi Vũ Mai Anh xuất hiện công khai. Cô sinh năm 1992, đã có 8 năm làm trong ngành bảo mật nhưng gần như "vô hình" trên các mạng xã hội.

Chuyên gia bảo mật Vũ Mai Anh

Trước đó, Mai Anh từng có một thời học sinh "dữ dội" khi "nghiện" game đến quên ăn quên ngủ, thậm chí bỏ học để ra quán "cày" game. Dù gia đình không biết nhưng sau đó, cô gái tự thay đổi, chú tâm ôn thi đại học. Sẵn niềm đam mê với game và công nghệ, Mai Anh chọn và thi đỗ vào Khoa Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Những tưởng sẽ trở thành một coder viết các trò chơi điện tử nhưng cái duyên đến với ngành bảo mật cũng rất tình cờ.

"Hôm đó, mình đang 'mò mẫm' trên forum Cộng đồng C Việt thì thấy bài đăng tuyển thực tập sinh ngành bảo mật. Mình chưa đủ kiến thức chuyên môn nhưng thích thử thách, nên đã quyết định tham gia. Mình trúng tuyển và 'dính' luôn với nghề đến bây giờ", cô nhớ lại.

Từ một thực tập sinh non trẻ, hiện Mai Anh đã trở thành thành viên chủ chốt trong đội ngũ Pentest của Công ty An ninh mạng Viettel - người chuyên kiểm tra khả năng đột nhập vào các hệ thống công nghệ thông tin. Chưa hết, cô gái sinh năm 1992 cũng là thành viên nữ duy nhất trong RedTeam - nhóm "đóng vai" hacker, có nhiệm vụ tấn công triệt để vào các hệ thống mục tiêu để phát hiện lỗ hổng bảo mật và ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn thông tin.

Được biết, thuật ngữ RedTeam chỉ một nhóm chuyên gia bảo mật, nhưng có hoạt động và tư duy như một nhóm tin tặc. Nhóm sẽ sử dụng khả năng của mình để tấn công, xâm nhập vào các hệ thống mục tiêu mà khách hàng - thường là các doanh nghiệp - đưa ra, để kiểm tra độ an toàn an ninh mạng của chính doanh nghiệp đó. Nếu tin tặc thường hoạt động vào những lúc doanh nghiệp mất cảnh giác nhất, như ban đêm, nhóm RedTeam cũng vậy.

Cũng vì thế mà Mai Anh không ít lần trở thành "cú đêm" suốt mấy tháng chỉ để làm "nhiệm vụ". Tuy nhiên, cô cũng tự nhận thấy đôi khi bản thân còn bị chi phối bởi cảm xúc nhưng vẫn luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân. Lỗ hổng đầu tiên trong đời làm bảo mật, Mai Anh tìm ra sau một lần thất tình.