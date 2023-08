Nữ tiến sĩ Việt giành Giải thưởng Cựu sinh viên Vương quốc Anh toàn cầu

Ngày 30/8, Hội đồng Anh đã công bố kết quả vòng chung kết toàn cầu Giải thưởng Cựu sinh viên Vương quốc Anh (Study UK Alumni Awards) năm thứ 9 nhằm tôn vinh những thành tích và đóng góp nổi bật của cựu sinh viên quốc tế.

Tiến sĩ Trang Nguyễn xuất sắc trở thành 1 trong 4 ứng viên đạt giải thưởng toàn cầu năm nay. (Ảnh:NVCC)

Giải thưởng Study UK Alumni Awards là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi sự phối hợp giữ Hội đồng Anh và các trường đại học tại Vương quốc Anh kể từ tháng 9/2014.

Những cá nhân giành được giải thưởng hoặc được đề cử vào vòng chung kết đều là những nhà lãnh đạo tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực, có kinh nghiệm và áp dụng kiến thức, kỹ năng được đào tạo tại Vương quốc Anh vào việc tạo nên những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội tại quốc gia của mình.

Tính riêng năm 2023, giải thưởng đã thu hút hơn 1.300 cựu du học sinh Anh từ hơn 114 quốc gia đăng ký tham gia chương trình. Qua nhiều vòng xét tuyển cạnh tranh quy mô trong và ngoài nước, chỉ 28 ứng viên được chọn vào vòng chung kết toàn cầu.

Các ứng viên này đến từ 22 quốc gia và đã từng học tập tại 29 trường đại học tại Vương quốc Anh. Tiến sĩ Trang Nguyễn xuất sắc trở thành 1 trong 4 ứng viên đạt giải thưởng toàn cầu năm nay.

Đóng góp ấn tượng trong lĩnh vực bảo tồn

Để trở thành đại diện Đông Á chiến thắng giải thưởng toàn với hạng mục khoa học và bền vững, Tiến sĩ Trang Nguyễn đã thể hiện được những đóng góp và ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực bảo tồn.

Với 16 năm hoạt động-nghiên cứu bảo tồn các loài động vật hoang dã, cô đã dẫn dắt WildAct trở thành một trong những tổ chức phi lợi nhuận tiên phong trong việc thực hiện các khóa học về Buôn bán động vật hoang dã trái phép và phúc lợi động vật tại Việt Nam.

Hơn 40% học viên sau khi tham gia khoá học đang công tác trực tiếp trong ngành bảo tồn tại các Vườn quốc gia, Khu Bảo tồn, các tổ chức/đơn vị phi chính phủ trong nước và quốc tế.

WildAct cũng là đơn vị tiên phong tổ chức Hội nghị Sinh viên về bảo tồn thiên nhiên, với 100% người tham gia hài lòng với hội nghị và hơn 92% người tham gia bày tỏ nguyện vọng hội thảo được tổ chức hàng năm.

Không những vậy, Trang Nguyễn dẫn dắt WildAct trở thành tổ chức đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chương trình về bình đẳng giới trong ngành bảo tồn nhằm xây dựng một môi trường làm việc bình đẳng và an toàn cho các cán bộ, nhân viên tại các tổ chức bảo tồn trên cả nước.

Nỗ lực thực hiện những dự án tại Việt Nam

Hiện nay, WildAct của Trang Nguyễn định hướng phát triển các chương trình tạo cơ hội cho các cá nhân và cộng đồng cùng tham gia tích cực vào việc quản lý, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, và ngăn chặn nạn săn bắt, buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại 7 tỉnh thành bao gồm Đắk Lắk, Quảng Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Giang, Huế, và Hà Nội.

Đặc biệt, tại tỉnh Đắk Lắk, cô cùng với đội ngũ WildAct phối hợp với đối tác địa phương tập trung triển khai những dự án bảo tồn loài và sinh cảnh cảnh tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin - một trong những vùng có tính đa dạng sinh học cao nhất Việt Nam.

Đến nay, Tổ cộng đồng tuần tra bảo vệ rừng kết hợp cùng với đội ngũ kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia đã thực hiện tuần tra 270 km đường rừng, phát hiện và vô hiệu hóa 1596 bẫy thú và 50 lán trại của thợ săn.

Trang Nguyễn đã có 16 năm hoạt động-nghiên cứu bảo tồn các loài động vật hoang dã. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về giải thưởng mới, Trang Nguyễn cho biết cô cảm thấy rất vinh dự khi là người đại diện cho Việt Nam và khu vực Đông Á giành giải thưởng này với hạng mục Khoa học và Phát triển bền vững.

Cô gửi lời cảm ơn tới đội ngũ WildAct đã làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian qua cùng cô để thực hiện những dự án bảo tồn đa dạng sinh học ý nghĩa.

Trang Nguyễn nói: "Giải thưởng cũng là sự ghi nhận đối với tôi cũng như đội ngũ WildAct trong việc nỗ lực thực hiện những dự án bảo tồn tại Việt Nam.

Việc trở thành một cựu sinh viên quốc tế Vương quốc Anh đã mở ra cho tôi nhiều cơ hội kết nối với những nhà lãnh đạo tài năng trên toàn thế giới trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.

Qua đó, tôi có thể chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm và dự án của mình cùng đội WildAct tới cộng đồng trên toàn thế giới”.

Trang Nguyễn sinh năm 1990, cô đã hoàn thành xuất sắc luận án Tiến sĩ ngành bảo tồn động vật hoang dã tại Anh. Với nhiều đóng góp tích cực cho xã hội, Trang Nguyễn trở thành gương mặt trẻ truyền cảm hứng đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Đầu năm 2023, cô đã trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được chọn tham gia vào chương trình Lãnh đạo trẻ tương lai của Obama Foundation-Khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, cô cũng là người châu Á đầu tiên nhận được Giải thưởng Quốc tế Quỹ Công chúa của vùng Girona do Công chúa Tây Ban Nha-Leonor trao tặng vì sự nghiệp bảo vệ thiên nhiên của cô tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Trang Nguyễn cũng có mặt trong Top 5 mục cống hiến xã hội của giải thưởng The Women of Future khu vực Đông Nam Á của tổ chức The Women of The Future Programme (Anh).

Vào năm 2018, Trang Nguyễn nhận giải thưởng Future for Nature-một giải thưởng danh giá dành riêng cho các nhà bảo tồn trên toàn thế giới.

Các giải thưởng này không chỉ ghi nhận đóng góp của cô và WildAct nói riêng, mà còn góp phần thể hiện quyết tâm hành động và đóng góp của Việt Nam trong công cuộc bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững chung của thế giới.