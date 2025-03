Chiều 20/3, Công an xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã tiến hành xác minh và trao trả 1 cây vàng cho người đánh rơi.

Nhặt được 1 cây vàng, 2 học sinh lớp 4 trả cho người đánh rơi trước sự chứng kiến của Công an xã Hải Khê. Ảnh: CA Hải Khê.

Trước đó, lúc 11h30 ngày 17/3, Công an xã Hải Khê tiếp nhận nguồn tin từ anh Lê Hồng Hành (SN 1989, trú tại thôn Trung An, xã Hải Khê) về việc con của anh là Lê Thanh Tình và người bạn là cháu Trần Thị Linh Đan nhặt được 2 nhẫn vàng (2 khâu) khối lượng 1 cây vàng. Số vàng này được anh Hành giao nộp cho công an xã để xác minh, tìm chủ sở hữu trả lại.

Hai cháu Tình và Đan là bạn cùng lớp 4, trường Tiểu học và THCS Hải Khê.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Hải Khê đã xác minh và có đủ cơ sở xác định 1 cây vàng trên là của anh Trương Văn Sừng (SN 1991, trú thôn Thâm Khê, xã Hải Khê) đánh rơi.

Anh Sừng đánh rơi 1 cây vàng vào sáng 16/3 tại trại đua thuyền của xã Hải Khê, thuộc bờ hồ Khe Chè, thuộc thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng.

Sau khi xác minh được người đánh rơi 1 cây vàng, Công an xã Hải Khê đã mời 2 học sinh đến thực hiện thủ tục trao trả vàng đánh rơi.

Nhận được tài sản đánh rơi, anh Sừng rất vui, gửi lời cảm ơn 2 học sinh và công an.

Công an xã Hải Khê cho biết, hành động đẹp của cháu Lê Thanh Tình và cháu Trần Thị Linh Đan là tấm gương sáng về lòng trung thực "nhặt được của rơi trả người đánh mất", là hành động cao đẹp và nhân văn.