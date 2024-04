Nữ tổ trưởng xinh đẹp người Hre ở một huyện miền núi Bình Định tận tâm giúp hộ nghèo Nữ tổ trưởng xinh đẹp người Hre ở một huyện miền núi Bình Định tận tâm giúp hộ nghèo

Hơn 5 năm gắn bó cùng Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện An Lão (Bình Định) với vai trò là Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn thôn 1, xã An Trung do Hội Nông dân quản lý, chị Đinh Thị Tuyết đã giúp nhiều hội viên nông dân vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Tư vấn hội viên sử dụng vốn vay Ngân hàng CSXH đầu tư các mô hình hiệu quả Thôn 1 là thôn vùng cao, đời sống bà con nông dân còn nhiều khó khăn do không có vốn để mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Trước tình hình đó, với vai trò là Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TKVV), từ năm 2019 đến nay chị Đinh Thị Tuyết (người Hre, sinh năm 1992) luôn sâu sát nắm bắt kịp thời hoàn cảnh, nhu cầu của hội viên, đồng thời luôn tìm hiểu, nghiên cứu kỹ nội dung các chương trình tín dụng ưu đãi của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, đối tượng áp dụng và quy trình thực hiện vay vốn. Từ đó, chị Tuyết tư vấn, hỗ trợ hội viên vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả đồng vốn, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững. Chị Đinh Thị Tuyết chia sẻ: "Với vai trò trách nhiệm của người Tổ trưởng, tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ vay vốn của Ngân hàng CSXH, của Ban giảm nghèo xã và hàng tháng tham gia giao ban đầy đủ tại điểm giao dịch xã, tổ chức sinh hoạt tổ, thường xuyên theo dõi kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các hộ vay vốn… Qua đó, tôi nắm bắt, tiếp thu kịp thời những vấn đề liên quan đến chính sách tín dụng để tiến hành bình xét đối tượng được thụ hưởng và sử dụng vốn vay đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi một cách công bằng, mang lại hiệu quả cao nhất, giúp hộ vay trả lãi và gốc đúng thời gian quy định". Chị Đinh Thị Tuyết (cầm sổ vay vốn) tích cực hướng dẫn, triển khai các chương trình vay vốn đến người dân. Ảnh: D.D Chị Đinh Thị Tuyết đã trở thành tấm gương điển hình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội của huyện. Năm 2023, chị được Hội Nông dân tỉnh Bình Định tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách ở địa phương. Đối với những hội viên sử dụng vốn không đúng mục đích, chậm triển khai đầu tư thì chị Tuyết kịp thời nhắc nhở, đồng thời lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân về những khó khăn, thuận lợi trong quá trình sử dụng vốn vay, trong sản xuất và đời sống… để tìm hướng cùng tổ viên, địa phương và ngân hàng có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Nhờ sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của chị Tuyết, các tổ viên vay vốn đều trả lãi, trả nợ đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu. Tổ TKVV không có nợ quá hạn Hiện nay, tổ vay vốn của chị Tuyết có 59 thành viên vay vốn Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ hơn 3,2 tỷ đồng, với các chương trình vay như: Chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và giải quyết việc làm... Nhiều năm liền tổ TKVV không có nợ quá hạn; tổ viên tham gia tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ đạt 100% số hộ vay vốn. Tổ TKVV của chị Tuyết quản lý luôn được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện An Lão xếp loại tốt hàng tháng, hàng quý. Ông Đinh Văn Dui - Chủ tịch Hội Nông dân xã An Trung nhận xét: Tuy mới chỉ gắn bó với hoạt động tín dụng chính sách được 5 năm nhưng chị Đinh Thị Tuyết là người có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, nhiệt huyết với hoạt động tín dụng chính sách, luôn chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác ở địa phương. Chị Tuyết là một tuyên truyền viên xuất sắc, đưa nguồn vốn ưu đãi đến với đối tượng thụ hưởng, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Tham khảo thêm 40 năm Báo NTNN: Chúng tôi đã đến với nông dân từng bản làng, từng chi hội

40 năm Báo NTNN: Những "nhân vật" đặc biệt của tôi

Nông dân nuôi tôm công nghệ cao lợi nhuận nhiều, Bến Tre muốn làm vùng sản xuất tập trung 4.000 ha

Đổi rác thải lấy loại quà bất ngờ, nông dân Đà Nẵng chung tay bảo vệ môi trường