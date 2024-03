Đây là con đặc sản mà anh nông dân Bình Định nuôi thành công, hễ nói bán là khối người đòi mua

Anh Cho sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, học hết bậc THPT anh nghỉ học, ở nhà phụ giúp cha mẹ làm nương rẫy, quẩn quanh trong nghèo khó.

Năm 2022, anh Cho được UBND xã An Quang (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) hỗ trợ 6 con heo đen (gồm 2 heo đực và 4 heo cái) để phát triển kinh tế.

Ngay từ khi được hỗ trợ con giống, anh bắt tay xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Anh Cho cho hay, heo đen được nuôi theo phương thức bán chăn thả.

Anh tận dụng các loại thức ăn có sẵn trong vườn nhà, phế phẩm nông nghiệp. Tuy heo đen đặc sản chậm lớn nhưng bù lại chi phí nuôi thấp, chất lượng thịt thơm ngon, được nhiều khách hàng ưa chuộng, giá bán cao.

Anh Đinh Văn Cho (trái), người dân tộc H're ở thôn 2, xã An Quang, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) thoát nghèo nhờ mô hình nuôi heo đen sinh sản theo chuỗi giá trị. Nuôi heo đen là mô hình nuôi con đặc sản ở xã An Quang. Ảnh: T.C

Với tập tính sinh sản mỗi năm 2 lứa, mỗi lứa từ 8 - 10 con, chỉ sau 1 năm nuôi số heo đen trong trại tăng lên nhanh chóng, thời điểm nhiều nhất lên đến 40 - 50 con.

Heo nuôi đen đặc sản khoảng 6 - 8 tháng, đạt trọng lượng gần 30 kg có thể xuất chuồng.

Hiện, giá bán heo đen giống dao động từ 1 - 1,5 triệu đồng/con và giá heo đen hơi là 140 - 180 nghìn đồng/kg, mỗi năm anh Cho xuất bán 2 đợt heo đen, thu lãi hơn 60 triệu đồng.

Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, từ tiền lãi nuôi heo, anh Cho đầu tư trồng rừng, nuôi bò, nấu rượu, mở tiệm tạp hóa, mua 2 bàn bida... phục vụ nhu cầu tiêu dùng, vui chơi giải trí của người dân địa phương.

Nhờ biết cách làm ăn, cuộc sống của gia đình anh ngày càng được cải thiện, nâng cao.

“Được chính quyền quan tâm, hỗ trợ heo đen giống, tôi có điều kiện phát triển kinh tế, làm giàu, có nguồn thu nhập ổn định (hơn 110 triệu đồng/năm).

Nhận thấy làm ăn hiệu quả, tôi đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, nhường sự hỗ trợ cho những hộ khó khăn hơn.

Hơn nữa là đảng viên, tôi càng phải gương mẫu, đi đầu để các hộ dân khác làm theo, không nên mãi ỷ lại vào các nguồn hỗ trợ của Nhà nước”, anh Cho nói.