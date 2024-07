Nước còn chưa thoát hết sau bão số 2, Bắc Bộ lại được cảnh báo sắp đón đợt mưa vừa, mưa to diện rộng Nước còn chưa thoát hết sau bão số 2, Bắc Bộ lại được cảnh báo sắp đón đợt mưa vừa, mưa to diện rộng

Trong bối cảnh khu vực Bắc Bộ vừa trải qua một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2 thì theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều và đêm 28/7 đến đêm 29/7, ở khu vực Bắc Bộ lại tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.