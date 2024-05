Nước Mỹ rúng động vì sinh viên biểu tình phản chiến ở Gaza, cảnh sát tràn vào các trường đại học

Người biểu tình ủng hộ Palestine đối mặt với cảnh sát California tại UCLA. Ảnh: Reuters.

Ngày 1/5, cảnh sát đã có mặt tại khuôn viên trường Đại học California tại Los Angeles (UCLA), sau khi một cuộc đối đầu bạo lực nổ ra giữa những người biểu tình ủng hộ Palestine và những người ủng hộ Israel. Video từ KABC, chi nhánh của CNN, cho thấy có người đã đốt pháo hoa, đồ vật bị ném tung tóe và đụng độ bạo lực đã diễn ra.

Biên tập viên tờ báo sinh viên Daily Bruin của Đại học California, Los Angeles, nói với CNN rằng cô đã nghe báo cáo về việc sử dụng ống, súng điện và bình xịt hơi cay trong cuộc đối đầu bạo lực giữa những người biểu tình ủng hộ Palestine và những người ủng hộ Israel vào tối 30/4.

Daily Bruin, tờ báo đại học của UCLA đã đăng một bài xã luận vào sáng 1/5 cáo buộc nhà trường không bảo vệ học sinh khi bạo lực leo thang trong khuôn viên trường, trong đó có đoạn "Các phóng viên của Daily Bruin có mặt tại hiện trường đã bị tát và gián tiếp xịt chất kích thích. Mặc dù cũng là sinh viên nhưng họ không được bảo vệ. Thế giới đang theo dõi. Khi trực thăng bay qua Royce Hall, chúng tôi có một câu hỏi. Liệu đêm nay có ai đó phải chết trong khuôn viên trường của chúng ta để các vị can thiệp không, Gene Block? Máu sẽ dính trên tay bạn."

Anna Dai-Liu, biên tập viên tờ báo của UCLA, Daily Bruin, nói với CNN: "Hoạt động phản đối ở đây tại UCLA gần như diễn ra liên tục trong suốt những ngày trại của người biểu tình tồn tại".

Dai-Liu cho biết đến 11 giờ tối 30/4 theo giờ Thái Bình Dương, nhiều người khác xuất hiện và bắt đầu chen lấn vào các chướng ngại vật, đó là lúc pháo hoa nổ và hơi cay được phun ra.

Cô nói thêm, một số phóng viên của Daily Bruin, những người đứng về phía người phản đối đã bị ngạt khí và hành hung, nhưng không rõ ai đã thả hơi cay.

"Hôm nay là một ngày khá hỗn loạn với nhiều sự kiện ở UCLA. Chúng tôi cũng không chắc chắn về việc nó đã leo thang đến mức độ này như thế nào. Đó không phải là điều chúng tôi từng thấy trong khuôn viên trường, nhưng nó chắc chắn mang tính bạo lực theo những cách mà các cuộc biểu tình trước đây của những người biểu tình phản đối không có," Dai-Liu nói.

Cảnh sát New York dùng chiếc xe mang tên "con gấu" tiến vào khu hội trường Hamilton của Đại học Columbia. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát New York đã bắt giữ khoảng 300 người giữa Đại học Columbia và các cơ sở của Đại học City College of New York, Ủy viên Cảnh sát New York Edward Caban cho biết trong cuộc họp báo sáng thứ Tư 1/5.

Theo ông, những người bị bắt tại các trường đại học ở New York phải đối mặt với cáo buộc sơ bộ từ xâm phạm trái phép đến phạm tội hình sự cũng như trộm cắp.

Cũng tại họp báo này, Thị trưởng thành phố New York Eric Adams nói rằng, những cá nhân đột nhập vào tòa nhà Hamilton Hall trong khuôn viên trường Columbia bao gồm cả sinh viên nhưng được cầm đầu bởi những cá nhân "không liên kết với trường đại học", và cảnh sát đã ập vào khuôn viên trường sau khi nhận được yêu cầu từ nhà trường.

Adams cho biết cảnh sát đang xử lý vụ bắt giữ khoảng 300 người để "phân biệt ai thực sự là sinh viên và ai không được phép có mặt tại hiện trường".

Thị trưởng nói: "Những tác nhân bên ngoài này đã làm leo thang tình hình và cố gắng tạo ra sự hỗn loạn, không phải để phản kháng một cách hòa bình mà tạo ra sự hỗn loạn".

Ông cho biết cảnh sát đã vào khuôn viên trường "để cho phép Đại học Columbia loại bỏ những người đã biến cuộc biểu tình ôn hòa thành nơi mà chủ nghĩa bài Do Thái và thái độ chống Israel lan tràn".

Cũng sáng nay, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã chỉ trích những người biểu tình ủng hộ Palestine trong khuôn viên Đại học Columbia là "tội phạm thông thường", đồng thời nhắc lại lời kêu gọi Hiệu trưởng trường - bà Minouche Shafik từ chức vì không "bảo vệ sự an toàn và an ninh cho sinh viên của họ".

Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu ngày 2/5 về đạo luật lưỡng đảng nhằm vào sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường đại học.

Tại Đại học Wisconsin-Madison, sáng 1/5, các nhân viên thực thi pháp luật đã dỡ bỏ các lều trại tại Đại học Wisconsin, khu cắm trại Madison, dẹp nhiều người biểu tình và trói tay họ sau lưng.

Tình trạng bế tắc ở đây xảy ra khi các cuộc biểu tình trong khuôn viên các trường đại học trên khắp đất nước ngày càng trở nên đối đầu.

Theo trường đại học Winsconsin, việc cắm trại tại khuôn viên UW-Madison vi phạm chính sách của trường và luật tiểu bang do cơ quan lập pháp ban hành, làm hạn chế một số hoạt động nhất định trong khuôn viên trường.

Một tuyên bố từ trường đại học đưa ra hôm 29/4 cho biết lãnh đạo trường sẵn sàng gặp gỡ các nhà tổ chức tại trường để thảo luận về nhu cầu của họ". .

Tại Đại học Nam Florida (USF), 10 người bị bắt giữ sau khi cảnh sát xác định cuộc biểu tình "không còn ôn hòa"

Theo thông cáo từ trường đại học, cảnh sát của Đại học Nam Florida (USF) và các cơ quan hỗ trợ thực thi pháp luật đã giải tán một cuộc biểu tình trong khuôn viên trường hôm 30/4 và bắt giữ những người nói trên.

Vào sáng 30/4, khoảng 75 đến 100 người biểu tình đã tập hợp trong khuôn viên USF, thông cáo cho biết. Cuối ngày, cảnh sát USF nhận thấy cuộc biểu tình "không còn ôn hòa" khi họ xác định những người biểu tình có ý định sử dụng một số thứ họ mang trong khuôn viên trường "làm vũ khí và chống lại các nhân viên trường đại học và nhân viên thực thi pháp luật. "

Trường đại học cho biết, sau nhiều lần cố gắng yêu cầu những người tham gia chấm dứt cuộc biểu tình và họ cần giải tán, những người biểu tình đã từ chối tuân thủ và 10 cá nhân đã bị bắt giữ.

USF lưu ý rằng cảnh sát phát hiện ra rằng một trong những người bị bắt đang mang theo một khẩu súng giấu kín.

Tại đại học Tulane (New Orleans, bang Louisiana), có ít nhất 14 vụ bắt giữ trong đó có 2 sinh viên, khi khu cắm trại của người biểu tình trong khuôn viên trường bị dỡ bỏ.

Trong tuyên bố ngày 1/5, Đại học Tulane xác nhận rằng những người biểu tình đã bị đưa ra khỏi khuôn viên trường. Đại học cho biết các sinh viên tham gia "trại cắm trại bất hợp pháp" đã nhận được "nhiều cảnh báo" trước khi các sĩ quan từ Sở cảnh sát New Orleans và Cảnh sát bang Louisiana loại bỏ họ.

Trường đại học lưu ý rằng "đại đa số những người biểu tình không liên kết với cộng đồng của chúng tôi."

Tuyên bố cho biết cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 14 người biểu tình – trong đó có hai sinh viên Tulane. Đầu tuần này, sáu người đã bị bắt, trong đó có một sinh viên vì "xâm phạm, chống cự và hành hung một sĩ quan", theo tuyên bố.

Tuyên bố cho biết bảy sinh viên đã bị đình chỉ, đồng thời cho biết thêm rằng những sinh viên tham gia cuộc biểu tình "cũng đã được chuyển đến Văn phòng Ứng xử Sinh viên để xử lý kỷ luật ngay lập tức".

"Chúng tôi đã ủng hộ nhiều cuộc biểu tình hợp pháp trong suốt năm nay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phản đối việc xâm phạm, ngôn từ kích động thù địch, chủ nghĩa bài Do Thái và thành kiến chống lại các nhóm tôn giáo hoặc sắc tộc. Quấy rối, đe dọa, bạo lực và các hành vi tội phạm khác tại bất kỳ cơ sở nào của chúng tôi đều không được chấp nhận" - tuyên bố nói

Theo nhà trường, 1/5 là ngày học cuối cùng của hầu hết học sinh và các lớp học theo lịch trình trong ba tòa nhà đóng cửa sẽ được tiến hành từ xa. Cảnh sát và an ninh sẽ vẫn ở trong khuôn viên trường trong thời gian còn lại của học kỳ.