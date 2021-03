Nước ngọt Goodmood phát miễn phí cổng trường không có chứa độc tố

Chiều 30/3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An báo cáo bằng văn bản về sự việc học sinh nhập trạm y tế sau khi uống nước ngọt phát miễn phí trước cổng trường.



Xe phát nước ngọt miễn phí tại cổng trường Tiểu học Quang Trung, TP Vinh.

Theo đó, ngày 17/3, ngay sau khi nhận được thông tin một số học sinh Trường tiểu học Quang Trung (TP.Vinh) vào điều trị tại Trạm Y tế phường Quang Trung do có biểu hiện đau bụng, buồn nôn sau khi dùng đồ uống miễn phí trước cổng trường, Chi cục có cử cán bộ trực tiếp xác minh, đồng thời lấy mẫu nước ngọt để kiểm nghiệm xác định nguyên nhân.

“Kết quả kiểm nghiệm nước uống chứa chiết xuất cam thật nhãn hiệu Goodmood do Công ty TNHH Nước giải khát Suntorry Pepsico Việt Nam sản xuất không phát hiện yếu tố nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm” - ông Phạm Ngọc Quy - Chi cục trưởng Chi cục ATVS Thực phẩm thông tin.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An phán đoán nguyên nhân gây đau bụng có thể do học sinh uống một lượng nước ngọt quá nhiều sau khi vừa ăn trưa no tại trường và uống nhiều nước có gas ngay cùng thời điểm nên gây ra rối loạn tiêu hoá tạm thời.