Hà Nội: Nước sông Bùi tràn vào nhanh, rốn lũ Chương Mỹ lại chìm trong biển nước

Nước sông Bùi tràn vào nhanh, rốn lũ Chương Mỹ lại chìm trong biển nước. Media: Phạm Thứ

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, chỉ trong 1 đêm, nước lũ tràn từ sông Bùi vào khu vực nội đồng, làng xóm tại các xã ven đê như Nam Phương Tiến, Tân Tiến và Hoàng Văn Thụ. Chỉ trong 1 đêm, vùng rốn lũ Chương Mỹ đã lại chìm trong biển nước.

Chỉ sau 1 đêm, khắp các xóm làng tại Chương Mỹ lại chìm vào biển nước thêm 1 lần nữa. Khu vực trước cổng chào xóm Nằng, nước đã ngập lên cả dây điện. Ảnh: Phạm Thứ

Mực nước ngập tại khu vực đường đê sát sông Bùi khoảng 50-70cm tùy theo khu vực, nước vẫn tiếp tục chảy rất mạnh và xiết. Khu vực đường làng tại thôn, xóm thuộc xã Tân Tiến khoảng hơn 1-1,5m. Còn tại các khu vực cánh đồng, có nơi ngập sâu tới khoảng 3,5-4m.

Thuyền tiếp tục là phương tiện di chuyển chính của những người dân trong những ngày ngập lụt. Ảnh: Phạm Thứ

Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng hơn 1 tháng, người dân tại Chương Mỹ phải chịu cảnh ngập lụt diện rộng. Theo người dân phản ánh, lần ngập lụt này, nước đã dâng cao hơn rất nhiều so với lần ngập cách đây hơn 1 tháng. Thậm chí, đây có thể là đợt ngập lụt sâu nhất trong lịch sử tại đây.

Nhiều khu vực nước ngập gần tới cổ người dân khiến việc di chuyển trở nên vô dùng khó khăn và nguy hiểm. Ảnh: Phạm Thứ

Khu vực đằng sau nhà chị Nguyễn Thị Vân (xã Tân Tiến, Chương Mỹ) nằm sát ven sông Bùi. Chị Vân cho biết, nhà chị vốn nền cao, đợt lũ cách đây hơn 1 tháng, nước sông Bùi dâng cao nhưng phải cách nền nhà chị khoảng 20-3cm. Sau đêm qua, nước đã dâng cao hơn, tràn vào nền nhà. Gia đình chị Vân phải chặn bao cát để ngăn không cho nước lũ vào nhà. Thế nhưng, từ sáng nay, các thành viên trong gia đình chị Vân vẫn phải thay nhau tát nước.

Gia đình của anh Nguyễn Trọng Lợi (người dân tại khu vực rốn lũ Chương Mỹ) cũng là một trong những hộ gia đình xây nền nhà rất cao để tránh lũ. Anh Lợi cho biết, nền nhà anh cao hơn so với mặt đường khoảng 1m, nhưng sau 1 đêm thức dậy, nước cũng đã tràn vào tận trong nhà anh khoảng 10-15cm.

Dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng do nước lên quá cao, nhiều hộ dân vẫn phải tiếp tục các hoạt động chạy lũ như kê cao đồ đạc, sơ tán gia súc, gia cầm. Ảnh: Phạm Thứ.

Nước lũ chảy vào làng xóm, các khu vực nội đồng quá nhanh khiến nhiều người dân cũng không kịp trở tay. Theo quan sát của PV, trong sáng nay, nhiều gia đình vẫn còn đang loay hoay chạy lũ, sơ tán các loài gia súc, gia cầm.

Trong sáng nay, các tuyến đường giao thông nội đồng đã bị ngập hết, các phương tiện rất khó để di chuyển. Những chiếc thuyền thúng đã được người dân sử dụng trở lại làm phương tiện chính. Nhiều khu vực cổng làng, đầu các ngõ xóm đã trở thành những bến thuyền. Một số người dân vẫn cố sử dụng những phương tiện như ô tô, xe máy đi vào những tuyến đường bị lũ, dẫn đến tình trạng chết máy hoặc mắc kẹt ở lại.

Ô tô bị mắc kẹt, xe máy bị chết máy do người dân cố di chuyển vào những khu vực ngập lụt.

Nhiều người dân cũng đã đổ xô đi sắm lương thực dự trữ, hoặc tiếp tế cho những gia đình bị cô lập không thể di chuyển ra ngoài.

Theo báo cáo của UBND xã Nam Phương Tiến tính đến 7h sáng 11/9, có 4 thôn xóm bị ngập; trong đó có 716 hộ với 3.478 nhân khẩu. Chiều dài đoạn đường đê bị ngập tại xã Nam Phương Tiến là 3.350m; chiều dài đường giao thông nội đồng và đường giao thông nông thôn bị ngập lần lượt là 18.000m và 10.500m. Số di tích đền chùa bị ngập, hư hỏng là 6. Diện tích lúa bị đổ là 150ha; diện tích cây ngô, rau màu bị đổ là 25ha. Số lượng gia súc, gia cầm phải di dời tới nơi cao, an toàn lần lượt là 2.095 con và 102.295 con với; diện tích chuồng trại bị ngập là 17.327m².

Người dân tất tả đi mua lương thực dự trữ. Ảnh: Phạm Thứ

UBND xã Nam Phương Tiến xã bố trí đặt 30 biển cảnh báo, rào chắn tại các tuyến đường và khu vực bị ngập; phân công lực lượng Công an, Bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở các thôn trong xã thường xuyên tuần tra, canh gác, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân.

Ngoài ra, UBND xã cũng đặt 10 Téc nước ở 4 thôn Nhân Lý, Nam Hài, Hạnh Bồ, Hạnh Côn để người dân có nước sạch để dùng.

Bà Nguyễn Thị Thơm (Phó chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam thăm hỏi, động viên và tặng qua cho bà con bị ảnh hưởng bởi nước lũ. Ảnh: Phạm Thứ

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do bà Bùi Thị Thơm (Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) đã xuống thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bà con đang bị ngập lụt tại xã Nam Phương Tiến.

Theo ghi nhận, chiều cùng ngày, nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao hơn khoảng 3-5cm so với thời điểm trưa cùng ngày, gây ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống của người dân tại Chương Mỹ.