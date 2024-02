Nuôi gà trống thiến ở Bắc Kạn, chăm nhàn, chỉ lo nuôi còn chuyện bán chác đã có người sành ăn lo

Mỗi khi đến Tết cổ truyền, người dân thường tặng, biếu người thân gà trống thiến với mong muốn gia đình và người thân hạnh phúc, thịnh vượng.

Tận dụng quỹ đất của gia đình rộng, xa khu dân cư đông đúc, gia đình anh Bế Văn Kiên, xã Cường Lợi (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) đầu tư nuôi gà trống thiến để bán dịp Tết.

Ban đầu, gia đình anh Kiên chỉ nuôi số lượng ít, nhưng nhận thấy thị trường có tiềm năng, năm 2023 gia đình anh Kiên đầu tư nuôi hơn 150 con gà trống thiến.

Anh Kiên cho biết: “Với nhiều người, để cầu mong cho sự ấm no hạnh phúc, người ta vẫn chọn lấy những con gà trống thiến ngon nhất để dâng cúng cho tổ tiên vào những ngày trọng đại hoặc để làm quà biếu, bày tỏ lòng thành kính. Vì vậy, dù giá gà trống thiến bán cao hơn giá gà thường, nhưng gà trống thiến vẫn là mặt hàng hút khách”.

Từ nuôi gà trống thiến đã giúp gia đình anh Kiên, nông dân xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn có thêm nguồn thu nhập vào dịp Tết Nguyên đán.

Cũng theo anh Kiên, do gà trống thiến gia đình nuôi chăn thả, nên chất lượng thịt ngon, trọng lượng gà trống thiến cũng không quá to, khoảng 3 – 4kg/con, khách chủ yếu đặt mua gà trống thiến do quen biết lâu năm hoặc biết thông qua bài đăng ở facebook, zalo.

Việc xuất bán gà thiến được gần tháng nay, giá gà trống thiến bán bình quân 150.000 đồng/kg. Nuôi gà trống thiến mất nhiều thời gian hơn, gần 1 năm thì gà trống mới đẹp mắt, đạt trọng lượng, nhưng giá thành cao, nên sang năm, gia đình anh tiếp tục tăng đàn.

Hay gia đình ông Nguyễn Hồng Sơn, tổ 10, phường Phùng Chí Kiên (thành phố Bắc Kạn) đã nuôi gà trống thiến từ nhiều năm nay.

Mỗi năm, gia đình ông Sơn duy trì nuôi từ 150 – 200 con gà trống thiến, bán dần. Ông Sơn cho biết: “Việc nuôi gà trống thiến ít tốn công chăm sóc, giảm bớt các chi phí về phòng chống dịch bệnh. Do nuôi lâu năm, nên gia đình ông cũng không phải tìm đầu ra, khách quen đến tận nhà lấy hoặc gọi điện mang đến tận nhà.

Dịp này, nhiều người dân cũng tranh thủ đan lồng gà bán để tăng thêm thu nhập. Một chiếc lồng gà có giá bán từ 10.000 – 25.000 đồng tùy loại to, nhỏ.

Biết đan lồng gà khi còn trẻ, bà Bế Thị Ninh (74 tuổi), ở thôn Pò Nim, xã Cường Lợi (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) chia sẻ: “Cứ vào tháng 12 âm lịch là bắt đầu đan lồng gà vừa phục vụ bán gà của gia đình, vừa bán riêng lồng cho khách. Một ngày nếu có lạt sẵn thì có thể đan được khoảng 10 cái lồng to, nhỏ”.