Nuôi vịt ứng dụng chế phẩm vi sinh, nông dân Bắc Giang kỳ vọng thu nhập cao

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đánh giá, mô hình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ đã có tác động lớn, làm chuyển biến nhận thức của nông dân về ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Bắc Giang tiếp tục đồng hành cùng hội viên xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, giúp hội viên nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường.