Giá sách giáo khoa mới cao gấp 2-3 lần

Trước câu hỏi dựa vào cơ sở nào để Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) xác định giá bán sách giáo khoa (SGK) mới lớp 3, 7, 10 ở mức vừa công bố, đại diện NXBGDVN cho hay, về cơ bản, giá SGK mới được tính toán dựa trên các yếu tố chính sau đây:

Số cuốn SGK trong bộ mới nhiều hơn.



Chi phí tổ chức bản thảo (gồm chi phí nhuận bút, biên tập, thiết kế, chế bản, đọc góp ý, thực nghiệm…).

Đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông mới, SGK được đầu tư công phu về công tác tổ chức bản thảo, đặc biệt trong biên soạn, biên tập, thiết kế chế bản và thực nghiệm.

Khi có nhiều bộ SGK cùng được xuất bản khiến cho số lượng bản SGK ở mỗi tên sách được phát hành sẽ ít hơn so với khi chỉ có một bộ SGK, do đó chi phí tổ chức bản thảo phân bổ cho mỗi bản SGK sẽ cao hơn so với SGK hiện hành.

Về chi phí vật tư, công in cao hơn nhằm chuyển tải những đổi mới về nội dung theo định hướng phát triển năng lực SGK mới được in nhiều màu, với khổ sách lớn hơn (19 x 26,5cm).

Giá sách giáo khoa mới cao hơn so với sách hiện hành. Ảnh: NXBGDVN cung cấp

Về chi phí marketing, khi có nhiều NXB cùng tham gia xuất bản SGK trong môi trường cạnh tranh kéo theo chi phí cho các hoạt động triển khai thị trường (marketing) như: giới thiệu, cung cấp sách mẫu, truyền thông… Trong khi đó, giá của SGK hiện hành (cũ) không phải phân bổ các chi phí này.

Theo NXBGDVN, giá bán SGK mới được kê khai mới, không phải tăng giá. Có một số điểm khác biệt cơ bản giữa chi phí tổ chức biên soạn bộ SGK hiện hành và bộ SGK mới.

Thứ nhất, về nguồn vốn: Việc tổ chức biên soạn, xuất bản SGK được thực hiện bằng nguồn vốn do doanh nghiệp tự đầu tư, thu xếp và vay ngân hàng. Còn đối với SGK hiện hành (cũ), toàn bộ chi phí tổ chức bản thảo được chi trả bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn vay Ngân hàng thế giới, NXBGDVN chỉ đảm nhiệm chi trả các chi phí tổ chức bản thảo cho việc tái bản. Chi phí tổ chức bản thảo sách giáo khoa hiện hành chỉ bằng khoảng 1/10 chi phí tổ chức bản thảo SGK mới.

Thứ hai, về chi phí nhuận bút: Chi phí nhuận bút đối với SGK mới cao hơn so với SGK hiện hành và phát sinh trong chế độ đãi ngộ do cơ chế cạnh tranh để tìm kiếm và giữ chân các tác giả giỏi.

Thứ ba, về quy cách chất lượng sách: SGK mới có khổ 19 x 26,5cm, lớn hơn 1,23 lần khổ SGK hiện hành (17x24cm). Để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục theo mô hình phát triển năng lực, SGK cần thay đổi theo hướng tăng cường kênh hình, hình ảnh hoá nội dung... Do đó, đơn giá công in đã bị tăng lên 23% so với SGK hiện hành.

Với chất lượng in ấn theo quy cách mới, sách có thể bảo vệ tốt hơn thị lực của học sinh, và có thể sử dụng trong nhiều năm.

Vì sao sách tiếng Anh giá cao và không nằm trong danh mục sách giáo khoa?

Một danh mục sách đang được dư luận quan tâm là sách tiếng Anh, tuy nhiên loại sách này dù có mức giá cao nhất nhưng lại không nằm trong số sách được công bố. Đại diện NXBGDVN lý giải, hiện giá SGK môn Tiếng Anh đang hoàn thiện việc kê khai giá với cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Bộ SGK lớp 7 sẽ được áp dụng trong năm học tới. Ảnh: NXBGDVN cung cấp

PV đặt câu hỏi, mặc dù mỗi bộ sách chỉ trong khoảng 200.000 đồng nhưng thực tế đầu năm phụ huynh luôn phải mua hơn 500.000 đồng/bộ với rất nhiều sách bổ trợ khác, tại sao lại có sự bóc tách này, tuy nhiên không nhận được câu trả lời từ NXBGDVN.

Về việc gia đình khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn khi mua sách, NXBGDVN cho biết, để hỗ trợ cho mọi học sinh có đủ SGK đến trường, NXBGDVN sẽ tiếp tục thực hiện công tác xã hội như tặng SGK cho con các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời sẽ đầu tư xây dựng Tủ sách dùng chung, tổ chức mua SGK cũ tặng cho thư viện các trường học thuộc địa bàn khó khăn, tổ chức phát động các phong trào quyên góp SGK, khuyến khích học sinh giữ gìn, bảo quản và sử dụng lại SGK.