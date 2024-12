Ở Đắk Nông, giá cà phê "nhảy múa loạn xì ngầu", hãy nghe nông dân trồng cà phê bày cách ứng phó

Sở hữu 5 ha cà phê với năng suất bình quân 4 tấn/ha, ông Điểu Suynh, Trưởng bon Bu N'Doh, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông chia sẻ những lo lắng trước biến động giá cà phê gần đây.

Ông Điểu Suynh, Trưởng bon Bu N'Doh, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, cho biết, với tình hình giá cà phê tăng cao nhưng cứ trồi sụt nhảy múa thế này thì có thể ông sẽ bán 40% và giữ lại 60% chờ giá tăng cao mới bán để tránh rủi ro.

"Giá cà phê ban đầu tăng cao lên mức 131.000 đồng/kg, nhưng sau đó lại giảm "không phanh". Điều đáng nói là thời điểm giá đạt đỉnh, bà con ở đây vẫn chưa kịp bán vì vụ thu hoạch chỉ mới bắt đầu vào đầu tháng 12. Điều này khiến không chỉ gia đình tôi mà cả bà con trong bon vô cùng lo lắng", ông Điểu Suynh nói.

Theo ông Suynh, người dân ở trong bon đều mong giá cà phê duy trì ở mức tốt, lý tưởng nhất là từ 100.000 đồng/kg trở lên và mong giá cà phê sẽ ổn định lâu dài, để bà con bớt đi phần nào nỗi bất an.

Về kế hoạch tiêu thụ sản lượng cà phê, ông Điểu Suynh chia sẻ: "Gia đình tôi sẽ chờ thu hoạch xong toàn bộ rồi mới quyết định bán ngay hay trữ lại, tùy thuộc vào giá cả lúc đó và nhu cầu sử dụng của gia đình. Có thể tôi sẽ bán 40% và giữ lại 60% chờ giá tăng cao mới bán."

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh một nỗi lo khác đang đè nặng lên bà con nông dân trong bon: "Rất nhiều người sợ giá cà phê bấp bênh, phải gửi hàng ở đại lý, nhưng nếu không may, như câu chuyện cách đây hai năm, khi đại lý bất ngờ tuyên bố phá sản, người dân chịu thiệt hại nặng nề. Đó là bài học mà bà con vẫn chưa nguôi lo."

Clip: Nông dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thu hoạch cà phê trong bối cảnh giá cà phê tăng cao nhưng có yếu tố bất thường là "trồi sụt, nhảy múa" hàng ngày khiến không ít nông dân trồng cà phê rối như tơ vò.



Ông Nguyễn Đình Việt, ở thôn Thuận Hòa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, với gần 2 ha cà phê cho năng suất 4-4,5 tấn/ha mỗi năm, cho biết biến động giá cà phê gần đây khiến ông và nhiều bà con không khỏi lo lắng.

"Khi giá cà phê tăng cao kỷ lục, chỉ rất ít người bán được cà phê tươi, còn đa số chưa kịp thu hoạch. Đến lúc bắt đầu vụ thì giá lại giảm mạnh, khiến chúng tôi lo giá sẽ còn giảm sâu hơn sau khi thu hoạch xong. Ai cũng mong giá ổn định, nhưng hiện tại thật khó đoán", ông Việt bày tỏ.

Ông Nguyễn Đình Việt, ở thôn Thuận Hòa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, chia sẻ cách ứng phó với giá cà phê nhảy múa từng ngày.

Ông Việt cũng cho biết thêm, nhiều bà con tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội bán giá cao, nhưng vẫn hy vọng giá sẽ hồi phục sau đợt giảm.

Về kế hoạch tiêu thụ, ông Việt chia sẻ: "Gia đình tôi sẽ bán khoảng 50% sản lượng ngay sau thu hoạch, còn lại tích trữ để chờ giá tốt hơn hoặc sử dụng khi cần. Đây là cách để giảm thiểu rủi ro."

"Giá cả bấp bênh gây áp lực lớn, vì chúng tôi phải đầu tư rất nhiều công sức và chi phí. Nếu giá không ổn định, thu nhập sẽ giảm và khó tái đầu tư cho vụ sau. Mong giá duy trì ở mức hợp lý để bà con yên tâm sản xuất", ông Việt lo ngại.

Bà Nguyễn Thị Bính, ở thôn Đắk Tâm, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, bộc bạch về niềm vui xen lẫn nỗi lo của mùa cà phê năm nay: "Gia đình tôi có hơn 2,5 ha cà phê, trong đó 1,1 ha trồng từ năm 1993 đã thu hoạch xong với sản lượng 4 tấn nhân, tuy nhiên vẫn cất giữ trong kho chưa bán. Hiện tại, tôi đang thu hoạch gần 1,4 ha nhận khoán của công ty."

Niềm vui xen lẫn nỗi lo của nhiều nông dân về mùa cà phê năm nay.

Theo bà Bính, giá cà phê tăng cao trong năm nay khiến gia đình bà đầu tư chăm sóc vườn kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên, việc giá đột ngột giảm mạnh vào ngày 3/12 đã khiến bà và nhiều nông dân khác không khỏi lo lắng.

Giá cà phê tăng cao nên năm nay gia đình bà Nguyễn Thị Bính đầu tư chăm sóc vườn kỹ lưỡng hơn.

"Nếu giá vẫn duy trì trên 110.000 đồng/kg, bà con chúng tôi vẫn mừng, vì so với mức trung bình 40.000-65.000 đồng/kg của những năm trước, đây là mức giá rất tốt.

Nhưng giá cứ tăng rồi giảm mạnh như thế này, chúng tôi thật sự rất đau tim. Câu chuyện giá hồ tiêu tụt dốc không phanh nhiều năm trước vẫn còn ám ảnh", bà Bính nói.

Theo thống kê của Sở NNPTNT tỉnh Đắk Nông, trên địa bàn tỉnh có khoảng 143.000 ha cà phê, trong đó diện tích cho thu hoạch hơn 131.000 ha.

Năm 2024, năng suất và sản lượng cà phê của Đắk Nông giảm nhẹ so với năm trước. Năng suất cà phê bình quân toàn tỉnh ước đạt hơn 2,6 tấn/ha, giảm khoảng 1,51 tấn/ha so với năm 2023. Tổng sản lượng ước đạt khoảng 350.000 tấn, giảm khoảng 15.000 tấn so với năm 2023.