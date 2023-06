Dù không phải là giống cây trồng được nhiều người ưa chuộng và chỉ được chọn là cây trồng xen canh sầu riêng, nhưng với đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, giá cả giao động ở mức từ 15-20 nghìn đồng/kg… cây dâu ở Phú An cũng đang được chính quyền địa phương đưa vào xúc tiến du lịch vườn cùng với cây sầu riêng.

Thương lái vào tận vườn để thu hoạch cùng người trồng dâu ở xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Bà Nguyễn Thị Lý Phó Chủ tịch UBND xã Phú An (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) cho biết “Xã Phú An có khoảng 200 ha trồng cây dâu da, mùa vụ thu còn ngắn, đầu ra còn chưa ổn định. Dâu Phú An thì chưa phát triển nhiều, chủ yếu bà con trồng xen canh vào các loại cây trồng khác. Cây dâu này mùa vụ thu hoạch ngắn nên xã cũng muốn xúc tiến du lịch thời vụ, kết hợp, vì mùa dâu cũng đúng vào mùa chôm chôm và sầu riêng, cho nên cũng muốn tổ chức du lịch vườn để xúc tiến thương mại, tạo đầu ra ổn định cho bà con, từ đó tăng diện tích dâu lên.”